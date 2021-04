Politica 80

Ponte sullo Stretto, Salvatore Giunta (LE API): "Urge una ferma protesta contro il governo Draghi"

Nota del consigliere nazionale dell'Unità Siciliana LE API, Salvatore Giunta, che di seguito pubblichiamo

Redazione

08 Aprile 2021 22:14

Ancora una volta trombati, ingannati e traditi da un governo antimeridionalista che non vuole lo sviluppo del Mezzogiorno e della Sicilia. Non considerare il Ponte come opera prioritaria e strategica per il Mezzogiorno e per l'Italia intera, non solo è la dimostrazione della profonda ignoranza e malafede di questo governo, ma dimostra altresì la sua volontà di mantenere due Italie, una ricca e infrastrutturata e l'altra povera, senza risorse né infrastrutture, riserva di manodopera anche intellettuale e di voti estorti con il ricatto e l'elemosina.

Il ministro Cingolani, il ministro Giovannini e il sottosegretario Cancelleri sono nemici dei siciliani e dei meridionali, non stanno facendo nulla per gli italiani del Sud!

Remano contro lo sviluppo e il progresso, relegandoci a ruolo di Cenerentola dell'Europa, senza prospettiva e speranza per i nostri giovani. Una occasione come questa, i fondi europei del Recovery, non si verificherà mai più, stiamo perdendo il treno della ripresa ed è imperdonabile la cecità di un governo che non capisce o non vuol capire. Avevamo accolto la nomina di Draghi con un certo moderato ottimismo, considerata la sua" statura "economica e politica e soprattutto considerando il particolare momento pandemico, che richiedeva competenza e unità delle forze politiche.

Invece abbiamo ricevuto solo delusione e amarezza. A nulla sono serviti i nostri appelli, le lettere di insigni cattedratici e politici, le esortazioni a concedere almeno metà dei fondi UE al Mezzogiorno, a nulla è servito avere progetti subito cantierabili e infine a nulla sono servite le insistenze di WeBuild "possiamo aprire i cantieri in quattro mesi e possiamo rientrare nei 6 anni previsti per il completamento del Ponte”.

La priorità è creare lavoro, più che intervenire con ristori e con redditi di cittadinanza che possono avere una funzione solo nell'immediato e sicuramente non saranno sufficienti per la ripresa.

Il lavoro si può creare rilanciando le infrastrutture attraverso progetti di nuove opere e progetti già pronti come il Ponte sullo Stretto. Solo una ferma protesta democratica di tutto il Sud, dei suoi sindaci, dei presidenti delle regioni, del mondo accademico e dei cittadini può cambiare il corso delle cose e ridare dignità ad un popolo anche questa volta tradito e umiliato.

Salvatore Giunta

Consigliere Nazionale

Unità Siciliana LE API



Ancora una volta trombati, ingannati e traditi da un governo antimeridionalista che non vuole lo sviluppo del Mezzogiorno e della Sicilia. Non considerare il Ponte come opera prioritaria e strategica per il Mezzogiorno e per l'Italia intera, non solo è la dimostrazione della profonda ignoranza e malafede di questo governo, ma dimostra altresì la sua volontà di mantenere due Italie, una ricca e infrastrutturata e l'altra povera, senza risorse né infrastrutture, riserva di manodopera anche intellettuale e di voti estorti con il ricatto e l'elemosina.

Il ministro Cingolani, il ministro Giovannini e il sottosegretario Cancelleri sono nemici dei siciliani e dei meridionali, non stanno facendo nulla per gli italiani del Sud! Remano contro lo sviluppo e il progresso, relegandoci a ruolo di Cenerentola dell'Europa, senza prospettiva e speranza per i nostri giovani. Una occasione come questa, i fondi europei del Recovery, non si verificherà mai più, stiamo perdendo il treno della ripresa ed è imperdonabile la cecità di un governo che non capisce o non vuol capire. Avevamo accolto la nomina di Draghi con un certo moderato ottimismo, considerata la sua" statura "economica e politica e soprattutto considerando il particolare momento pandemico, che richiedeva competenza e unità delle forze politiche. Invece abbiamo ricevuto solo delusione e amarezza. A nulla sono serviti i nostri appelli, le lettere di insigni cattedratici e politici, le esortazioni a concedere almeno metà dei fondi UE al Mezzogiorno, a nulla è servito avere progetti subito cantierabili e infine a nulla sono servite le insistenze di WeBuild "possiamo aprire i cantieri in quattro mesi e possiamo rientrare nei 6 anni previsti per il completamento del Ponte".

La priorità è creare lavoro, più che intervenire con ristori e con redditi di cittadinanza che possono avere una funzione solo nell'immediato e sicuramente non saranno sufficienti per la ripresa. Il lavoro si può creare rilanciando le infrastrutture attraverso progetti di nuove opere e progetti già pronti come il Ponte sullo Stretto. Solo una ferma protesta democratica di tutto il Sud, dei suoi sindaci, dei presidenti delle regioni, del mondo accademico e dei cittadini può cambiare il corso delle cose e ridare dignità ad un popolo anche questa volta tradito e umiliato. Salvatore Giunta

Consigliere Nazionale

Unità Siciliana LE API

Ti potrebbero interessare