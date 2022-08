Cronaca 75

Ponte di Ferragosto, vertice in prefettura a Caltanissetta: le forze dell'ordine intensificheranno i controlli

E' stato anche rivolto un richiamo di attenzione alle strutture sanitarie a fronte di eventuali situazioni di emergenza

Redazione

Questa mattina il Prefetto, Chiara Armenia, ha presieduto una seduta del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica alla presenza dei vertici delle Forze di Polizia nel corso della quale sono state esaminate diverse problematiche, tra queste l’esigenza di un potenziamento, durante il prossimo ponte di ferragosto, dei servizi di controllo straordinario e di vigilanza agli obiettivi ritenuti sensibili, tra questi le sedi istituzionali e delle Organizzazioni Sindacali, insistenti nel territorio provinciale. In particolare, sono state predisposte misure di rafforzamento del dispositivo di sicurezza nella provincia prevedendo una intensificazione delle attività di prevenzione, specie nelle località a maggiore richiamo turistico e di quelle balneari insistenti nella fascia costiera del nisseno.

Contestualmente sono stati disposti maggiori controlli presso impianti stradali ed autostradali, nonché presso stazioni ferroviarie ed il porto di Gela intensificando l’attività di controllo dei passeggeri in transito, dei bagagli e delle merci ed è stato rivolto un richiamo di attenzione alle strutture sanitarie a fronte di eventuali situazioni di emergenza. "Obiettivo fondamentale - ha dichiarato il Prefetto - è come sempre garantire ai cittadini ed ai turisti che nella festività di ferragosto saranno presenti in questo territorio provinciale una serena e libera fruizione dei luoghi di svago e di maggiore interesse assicurando forme di tutela efficaci per la sicurezza ed incolumità personale". .



