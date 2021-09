Attualita 152

Ponte Cinque Archi, ripristino delle barriere: rampa chiusa di notte dal 13 al 15 settembre

Ad annunciare i lavori è l'Anas. Disagi, dalle 20 alle 6, per i veicoli provenienti da Palermo

Redazione

11 Settembre 2021 13:23

Nelle notti comprese tra lunedì 13 e mercoledì 15 settembre, in fascia oraria notturna tra le ore 20 e le ore 6 del mattino successivo, sarà chiusa la rampa in uscita dello svincolo Cinque Archi, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, per i veicoli provenienti da Palermo. Il provvedimento è necessario per procedere alla sostituzione della barriere laterali di sicurezza. Durante le ore di chiusura, i veicoli provenienti da Palermo potranno proseguire sino al successivo svincolo di Caltanissetta e reimmettersi in autostrada in direzione opposta.



