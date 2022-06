Attualita 1081

Polo Universitario di Caltanissetta, per l'anno accademico 2022-2023 saranno attivati nuovi corsi di laurea

Il Magnifico Rettore ha spiegato che andare a studiare a Caltanissetta, non significa andare in una Università di serie B

Redazione

Importanti dichiarazioni del Magnifico Rettore dell’Università di Palermo in occasione dell’open day del Polo Universitario di Caltanissetta. Il Prof. Massimo Midiri ha ribadito l’impegno a potenziare i corsi di laurea, soprattutto in direzione delle discipline relative alla salute ed alle biotecnologie, ed ha apprezzato l’impegno fattivo del Comune di Caltanissetta e del Consorzio Universitario per mettere a disposizione nuove sedi per ospitare i corsi, soprattutto in centro storico, sostenendo l’indirizzo dell’Università di Palermo, che vuole articolarsi sul territorio non come decentramento ma come Università della Sicilia occidentale, in cui i poli didattici abbiano qualità ed investimenti di pari livello rispetto alla sede palermitana. Quindi massimo impegno dell’ateneo palermitano nel mantenere a Caltanissetta la mission della formazione universitaria nel campo sanitario.

Il Rettore ha ribadito l’impegno ad assicurare, sin dall’anno accademico 2022-2023 nuovi corsi di laurea a Caltanissetta, che andranno a definirsi con il nuovo piano dell’offerta formativa che il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo approverà a breve. Infine, il Magnifico Rettore ha spiegato che andare a studiare a Caltanissetta, non significa andare in una Università di serie B o di seconda classe, ma significa avere la possibilità di studiare in un Polo che meglio si presta, alla identificazione di una realtà di Città Universitaria.



