Polo universitario di Caltanissetta, open day esteso alle scuole superiori del territorio

L'iniziativa, che si terrà domani giovedì 29 aprile, si terrà on line. Si tratta di un incontro di orientamento

Redazione

28 Aprile 2021 18:47

Il Polo territoriale Universitario della provincia di Caltanissetta, in collaborazione con il Consorzio universitario, nell'ambito delle azioni volte al raccordo con la Scuola secondaria di 2° Grado, ha invitato le Scuole Superiori delle province di Caltanissetta ed Enna ad un incontro di orientamento online che si terrà giovedì 29 aprile 2021 a partire dalle ore 09:00. L’Open day è riferito esclusivamente ai Corsi di Studio attivi presso il Polo di Caltanissetta: Ingegneria Biomedica, Medicina e Chirurgia, Scienze e Tecnologie Agrarie.

Per maggiori informazioni basta collegarsi al sito del Polo: https://www.unipa.it/amministrazione/politerritoriali/poloterritorialecaltanissetta/orientamento/eventi.html, dove trovare sia il programma sia il link di collegamento all'evento live (su piattaforma Microsoft Teams). L’evento, visionabile su piattaforma “Microsoft Teams”, sarà pubblico e aperto a tutti coloro che hanno scaricato il programma. In ogni caso, l’Open Day verrà registrato e sarà visionabile successivamente, collegandosi al sito sopra indicato.



