Sezioni

sub Notizie Cosa Fare in Città Video Shopping
sub Notizie Cosa Fare in Città Video Shopping
Accedi ricerca
ricerca il tuo profilo
Notizie Cronaca Politica Attualità Salute Sport Eventi Provincia Seguo News 24 Video Shopping Cosa Fare in città Cinema

  • Notizie

  • Attualita

  • Polo Uil comparto sicurezza: a Caltanissetta un servizio gratuito per i cittadini
    • Seguo News
    Preferiti
    Facebook
    Twitter
    Google+
    A+
    A
    A-
    Stampa
    Commenta
    Polo Uil comparto sicurezza: a Caltanissetta un servizio gratuito per i cittadini
    Attualita
    visite298

    Polo Uil comparto sicurezza: a Caltanissetta un servizio gratuito per i cittadini

    In questo periodo di Covid-19 il servizio è disponibile anche telefonicamente

    Redazione
    05 Marzo 2021 19:40

    IL SEGRETARIO CST UIL EN E CL   VINCENZO MUDARO E LA RESPONSABILE PROVINCIALE ITAL UIL KATYA MANIGLIA informano:
    POLO UIL COMPARTO SICUREZZA  CALTANISSETTA
    PROIEZIONE PENSIONISTICA, CONSULENZA E PRESENTAZIONE GRATUITA     PENSIONI DI ANZIANITA, VECCHIAIA, INABILITA, PRIVILEGIO, CAUSE DI ESERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO, INABILITA' TUTTI SERVIZI SPECIFICI E MIRATI AL COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO

    UN SERVIZIO ESTESO A TUTTI I CITTADINI SE ANCHE  NON RESIDENTI A CALTANISSETTA
    DUE QUALIFICATI REFERENTI EX DIPENDENTI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA ISPETTORE SUPERIORE IN PENSIONE CARMELO ARCARISI   E   ASSISTENTE CAPO IN PENSIONE GIUSEPPE SFERRAZZA GRATUITAMENTE AL SERVIZIO DI TUTTI  I CITTADINI CHE NECESSITANO DI CONSULENZE SPECIFICHE E MIRATE.

    LA SEDE PROVINCIALE SITA IN VIA NAPOLEONE COLAJANNI 88 CALTANISSETTA ASSISTE ORMAI DA LUNGO TEMPO:  
    -CARABINIERI
    -POLIZIA DI STATO
    -GUARDIA DI FINANZA
    -POLIZIA PENITENZIARIA
    -CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
    -ESERCITO
    -MARINA
    -AERONAUTICA
    -CORPO FORESTALE

    IL SERVIZIO INTERAMENTE GRATUITO E' RIVOLTO A TUTTI I CITTADINI ANCHE FUORI PROVINCIA E IN QUESTO PERIODO DI EMERGENZA COVID-19 SIAMO A DISPOSIZIONE ANCHE TELEFONICAMENTE ALLO 0934 22164.

    News Successiva
    Zona rossa per Pasqua, nei week end e coprifuoco anticipato: le mosse per evitare l'esplosione dei casi
    Condividi Notizia
    Seguici su
    Google News
    Resta sempre aggiornato
    con le notizie di Seguonews
    Commenti
    Polo Uil comparto sicurezza: a Caltanissetta un servizio gratuito per i cittadini
    Il tuo messaggio è stato correttamente registrato e sarà valutato al più presto da un moderatore.

    Ti potrebbero interessare

    Articoli simili

    https://www.seguonews.it/vivere-dopo-alvolta-di-caltanissetta-lezione-di-storia-dedicata-ai-sopravvissuti-nei-campi-di-sterminio attualita
    data05-03-2021

    "Vivere dopo..." al Volta di Caltanissetta lezione di storia dedicata ai sopravvissuti ai campi di sterminio

     https://www.seguonews.it/caltanissetta-citta-del-torrone-pignatone-m5s-parte-dalla-sicilia-il-progetto-per-la-prima-rete-nazionale attualita
    data05-03-2021

    Caltanissetta città del torrone, Pignatone (M5S): "Parte dalla Sicilia il progetto per la prima rete nazionale"

     https://www.seguonews.it/turismo-in-sicilia-musumeci-speriamo-di-aprire-tutto-entro-lestate-serve-accelerata-sui-vaccini attualita
    data05-03-2021

    Turismo in Sicilia, Musumeci: "Speriamo di aprire tutto entro l'estate, serve accelerata sui vaccini"
    https://www.seguonews.it/coronavirus-oggi-i-nuovi-colori-la-sicilia-resta-gialla-ipotesi-coprifuoco-anticipato-e-limitazioni-nel-weekend attualita
    data05-03-2021

    Coronavirus, oggi i nuovi colori: la Sicilia resta gialla, ipotesi coprifuoco anticipato e limitazioni nel weekend

     https://www.seguonews.it/covid-nei-reparti-anche-giovani-senza-patologie-pregresse-eta-media-scesa-a-44-anni attualita
    data05-03-2021

    Covid, nei reparti anche giovani senza patologie pregresse: età media scesa a 44 anni

     https://www.seguonews.it/cardellini-sequestrati-dalla-polizia-a-caltanissetta-le-guardie-ambientali-liberano-gli-animali attualita
    data05-03-2021

    Cardellini messi in salvo dalla polizia a Caltanissetta, dopo essere stati curati tornano in libertà

    Più lette del mese

    Lavora con noi, offerte a Caltanissetta: Seguonews ricerca agenti commerciali

    Lavora con noi, offerte a Caltanissetta: Seguonews ricerca agenti commerciali

    Sicilia in zona gialla da lunedì 15 febbraio, c'è l'ordinanza: cosa cambia e cosa si può fare

    Sicilia in zona gialla da lunedì 15 febbraio, c'è l'ordinanza: cosa cambia e cosa si può fare

     Arriva il nuovo Dpcm, spostamenti fra Regioni e limitazioni alle visite ai parenti verso la proroga di 30 giorni

    Arriva il nuovo Dpcm, spostamenti fra Regioni e limitazioni alle visite ai parenti verso la proroga di 30 giorni

     Palestre dimenticate, lo sfogo dei titolari di una struttura di Caltanissetta:

    Palestre dimenticate, lo sfogo dei titolari di una struttura di Caltanissetta: "Rischiamo di finire sul lastrico"
    Seguo News 24 - Attualita

    Scuola, i presidi: "Al momento difficile pensare a un rientro al 100%"

    Niente sci fino al 5 marzo, Speranza firma il provvedimento: "Ristori ai gestori degli impianti"

    Covid: turisti statunitensi vaccinati prenotano tour a Palermo

    Sileri: "I ristoranti riapriranno la sera solo quando ci saranno tanti vaccinati"
    vedi tutteVedi tutte
    SeguoNews.it è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Caltanissetta n.235 del 07/06/2013 | P.Iva: 01910630852
    .1
    Realizzazione Siti web Caltanissetta