IL SEGRETARIO CST UIL EN E CL VINCENZO MUDARO E LA RESPONSABILE PROVINCIALE ITAL UIL KATYA MANIGLIA informano:
POLO UIL COMPARTO SICUREZZA CALTANISSETTA
PROIEZIONE PENSIONISTICA, CONSULENZA E PRESENTAZIONE GRATUITA PENSIONI DI ANZIANITA, VECCHIAIA, INABILITA, PRIVILEGIO, CAUSE DI ESERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO, INABILITA' TUTTI SERVIZI SPECIFICI E MIRATI AL COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO
UN SERVIZIO ESTESO A TUTTI I CITTADINI SE ANCHE NON RESIDENTI A CALTANISSETTA
DUE QUALIFICATI REFERENTI EX DIPENDENTI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA ISPETTORE SUPERIORE IN PENSIONE CARMELO ARCARISI E ASSISTENTE CAPO IN PENSIONE GIUSEPPE SFERRAZZA GRATUITAMENTE AL SERVIZIO DI TUTTI I CITTADINI CHE NECESSITANO DI CONSULENZE SPECIFICHE E MIRATE.
LA SEDE PROVINCIALE SITA IN VIA NAPOLEONE COLAJANNI 88 CALTANISSETTA ASSISTE ORMAI DA LUNGO TEMPO:
-CARABINIERI
-POLIZIA DI STATO
-GUARDIA DI FINANZA
-POLIZIA PENITENZIARIA
-CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
-ESERCITO
-MARINA
-AERONAUTICA
-CORPO FORESTALE
IL SERVIZIO INTERAMENTE GRATUITO E' RIVOLTO A TUTTI I CITTADINI ANCHE FUORI PROVINCIA E IN QUESTO PERIODO DI EMERGENZA COVID-19 SIAMO A DISPOSIZIONE ANCHE TELEFONICAMENTE ALLO 0934 22164.
Polo Uil comparto sicurezza: a Caltanissetta un servizio gratuito per i cittadini