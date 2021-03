Attualita 298

Polo Uil comparto sicurezza: a Caltanissetta un servizio gratuito per i cittadini

In questo periodo di Covid-19 il servizio è disponibile anche telefonicamente

Redazione

05 Marzo 2021 19:40

IL SEGRETARIO CST UIL EN E CL VINCENZO MUDARO E LA RESPONSABILE PROVINCIALE ITAL UIL KATYA MANIGLIA informano:

POLO UIL COMPARTO SICUREZZA CALTANISSETTA

PROIEZIONE PENSIONISTICA, CONSULENZA E PRESENTAZIONE GRATUITA PENSIONI DI ANZIANITA, VECCHIAIA, INABILITA, PRIVILEGIO, CAUSE DI ESERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO, INABILITA’ TUTTI SERVIZI SPECIFICI E MIRATI AL COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO

UN SERVIZIO ESTESO A TUTTI I CITTADINI SE ANCHE NON RESIDENTI A CALTANISSETTA

DUE QUALIFICATI REFERENTI EX DIPENDENTI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA ISPETTORE SUPERIORE IN PENSIONE CARMELO ARCARISI E ASSISTENTE CAPO IN PENSIONE GIUSEPPE SFERRAZZA GRATUITAMENTE AL SERVIZIO DI TUTTI I CITTADINI CHE NECESSITANO DI CONSULENZE SPECIFICHE E MIRATE.

LA SEDE PROVINCIALE SITA IN VIA NAPOLEONE COLAJANNI 88 CALTANISSETTA ASSISTE ORMAI DA LUNGO TEMPO:

-CARABINIERI

-POLIZIA DI STATO

-GUARDIA DI FINANZA

-POLIZIA PENITENZIARIA

-CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

-ESERCITO

-MARINA

-AERONAUTICA

-CORPO FORESTALE

IL SERVIZIO INTERAMENTE GRATUITO E’ RIVOLTO A TUTTI I CITTADINI ANCHE FUORI PROVINCIA E IN QUESTO PERIODO DI EMERGENZA COVID-19 SIAMO A DISPOSIZIONE ANCHE TELEFONICAMENTE ALLO 0934 22164.



