Polizza sanitaria privata: come proteggere al meglio la tua salute

Tutti i servizi che può offrire una polizza sanitaria privata

C’è un momento della vita nel quale si desiderano maggiori sicurezze e minori preoccupazioni. In ambito sanitario, può essere di aiuto sottoscrivere una polizza sanitaria privata, la quale è in grado di assisterti nel momento del bisogno, 24 ore su 24, ovunque tu sia.

Quando si parla di assicurazione sanitaria, spesso c’è molta confusione sul perché sottoscriverla e quali garanzie sono incluse nella polizza. Qui cercheremo di fare chiarezza, spiegando in maniera facile e sintetica ciò che una polizza dovrebbe offrire, a chi si rivolgono i suoi servizi e come fare per sottoscrivere un’assicurazione sanitaria online.

Polizza sanitaria privata: di cosa si tratta?

Ancor prima di andare a indagarne tutti gli aspetti, sarà necessaria una premessa: quando si parla di “polizza sanitaria privata”, a cosa ci si sta riferendo? Che cos’è?

Ad oggi, sempre più persone decidono di sottoscrivere – per sé o per i membri della propria famiglia – una polizza sanitaria privata, ovvero un pacchetto altamente personalizzabile di garanzie e servizi che tutelano l’assicurato dal punto di vista della spesa per cure mediche.

Un conto, però, è parlare di polizza sanitaria, un conto è parlare di assistenza sanitaria. Qual è la differenza? La prima interviene in caso di malattia o infortunio offrendo il rimborso delle spese mediche, la seconda invece può essere considerata “complementare” alla prima. L’assistenza sanitaria infatti offre all’assicurato una serie di interventi di prima urgenza e servizi accessori per rendere il ricovero in ospedale o la degenza domestica molto più facili dal punto di vista organizzativo.

Assicurazione sulla salute: quali sono le garanzie più comuni?

Un’altra delle domande più ricorrenti è: “Quali sono i servizi che può offrire una polizza sanitaria privata?”

Una polizza assicurativa vantaggiosa, oltre alla presa in carico diretta del costo di visite, esami ed interventi chirurgici da parte dell’impresa di assicurazione, consente inoltre di valutare i tuoi sintomi e di avere diritto ad unteleconsulto medico h24, per 7 giorni la settimana. In questo modo – in qualsiasi momento e ovunque tu sia – potrai valutare tempestivamente la tua situazione ed agire di conseguenza.

Una volta valutato il tuo stato di salute, la tua polizza sanitaria privata potrà darti sostegno anche coprendo le spese che potresti sostenere prima, dopo e durante ricoveri sia brevi che prolungati o interventi e anche durante il dayhospital.

Anche prenotare visite ed esami sarà molto semplice grazie ad un’assicurazione sanitaria privata: ti basterà chiamare la tua compagnia per prenotare un appuntamento presso uno dei centri convenzionati. Se invece preferisci recarti presso un centro di tua scelta, potrai richiedere il rimborso della prestazione medica in un secondo momento, in modo semplice e veloce.

Come sottoscrivere una polizza sanitaria privata

Ora che sono state spiegate le caratteristiche e gli aspetti più importanti che deve avere una polizza sanitaria privata completa e affidabile, è il momento di capire come fare a sottoscriverne una. Potrai recarti in agenzia od in filiale, oppure richiedere informazioni online sull’assicurazione sanitaria prescelta, senza spese o disturbi aggiuntivi.

Ti basterà visitare il sito della compagnia assicurativa che hai scelto, compilare l’apposito formulario con tutti i tuoi dati, e nel giro di pochissimo tempo verrai contattato da un agente che ti proporrà una polizza sanitaria privata su misura.



