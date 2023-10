Poliziotto in pensione ucciso in un agguato sul lungomare di Furci Siculo

Poliziotto in pensione ucciso in un agguato sul lungomare di Furci Siculo

La vittima aveva 63 anni: i killer gli hanno sparato tre colpi alla testa

Redazione

Un poliziotto in pensione di Messina, Giuseppe Catania, 63 anni, è stato ucciso nel pomeriggio sul lungomare di Furci Siculo, sul litorale ionico del Messinese. I killer lo hanno raggiunto a bordo di un’auto e gli hanno sparato alcuni colpi di arma da fuoco alla testa, da distanza ravvicinata. La vittima lavorava alla Squadra mobile di Messina. L’omicidio è avvenuto nella zona centrale del lungomare, in direzione di piazza Sacro Cuore. I carabinieri, ai quali sono affidate le indagini, spiegano che che attualmente non c’è una pista privilegiata da seguire.



