Morto un poliziotto di Agrigento colpito da un proiettile, la tragedia durante un'esercitazione

La vittima si chiamava Sergio Di Loreto e aveva 48 anni. La tragedia si è verificata in Sardegna

Redazione

Incredibile tragedia al poligono Caip di Abbasanta in provincia di Oristano, dove un poliziotto siciliano è morto colpito da un'arma da fuoco durante una esercitazione. La vittima si chiamava Sergio Di Loreto, era assistente capo coordinatore della questura di Agrigento e aveva 48 anni. E' stato ferito a un fianco nella tarda mattinata di oggi da un colpo partito accidentalmente dall'arma di un collega. Inutile l'arrivo sul posto di una eliambulanza, il poliziotto è morto sul colpo.

I colleghi della Squadra Mobile sono impegnati nella ricostruzione della vicenda. La vittima aveva lavorato a lungo a Roma, al Reparto scorte della Questura e poi dell'Ispettorato Viminale, e da poco era tornato nella sua Agrigento, all'ufficio automezzi. Oggi era impegnato in un corso di aggiornamento."Una tragedia ci ha portato via, poco fa, Sergio Di Loreto - hanno scritto da Equilibrio sicurezza - Il sindacato dei poliziotti - . Un colpo partito incidentalmente dall’arma di un collega. Aveva lavorato a lungo a Roma alle scorte dell’ispettorato Viminale ed era da poco era tornato nella sua Agrigento. Sul posto è giunto velocemente l’eliambulanza, ma non c’è stato nulla da fare". L'assistente capo era sposato ed aveva tre figli.(Gds.it)



