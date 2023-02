Cronaca 526

Polizia Stradale di Caltanissetta: pesanti multe, decurtazione di punti dalla patente e fermo di 3 mesi per un mezzo pesante

Mezzi in retromarcia sull’autostrada, trasporto con dispersione di merci, guida con pneumatici inefficienti e con parabrezza incrinato: queste alcune delle violazioni riscontrate dagli agenti

Redazione

06 Febbraio 2023 18:04 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/polizia-stradale-di-caltanissetta-sanzioni-amministrative-per-5338-euro-decurtati-23-punti-patente-fermato-un-mezzo-per-3-mesi Copia Link Condividi Notizia

Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, nel corso dei servizi di vigilanza stradale eseguiti sulla autostrada A/19, hanno sanzionato due automobilisti distratti che, avendo superato lo svincolo di uscita dell'autostrada, effettuavano una pericolosa manovra in retromarcia vietata dal codice della strada e sanzionata con 430 euro di multa e la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida. Nei confronti di un autotrasportatore controllato sulla strada statale 640 è stata elevata una sanzione amministrativa di 4.130 euro per violazione della legge che disciplina il trasporto di merci su strada. Nell'occasione il conducente trasportava merci diverse da quelle prescritte in licenza. Oltre alla sanzione pecuniaria è stato disposto il fermo dell'autocarro per 3 mesi.

Sulla strada statale 626 è stato controllato un altro autocarro che trasportava merci senza il telone di copertura, necessario per evitarne la dispersione sulla sede stradale. La dispersione e la successiva caduta del materiale trasportato, infatti, possono causare pericolo agli altri automobilisti in transito. Al suddetto conducente è stata elevata una sanzione di 87 euro e la decurtazione di 3 punti sulla patente.

Un’altra autovettura è risultata avere gli pneumatici inefficienti ed il vetro parabrezza con tante incrinature che limitavano gravemente la visibilità, nei confronti del conducente è stata elevata una sanzione di 261 euro e lo stesso sarà segnalato per la revisione straordinario del mezzo ai competenti uffici.



Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, nel corso dei servizi di vigilanza stradale eseguiti sulla autostrada A/19, hanno sanzionato due automobilisti distratti che, avendo superato lo svincolo di uscita dell'autostrada, effettuavano una pericolosa manovra in retromarcia vietata dal codice della strada e sanzionata con 430 euro di multa e la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida. Nei confronti di un autotrasportatore controllato sulla strada statale 640 è stata elevata una sanzione amministrativa di 4.130 euro per violazione della legge che disciplina il trasporto di merci su strada. Nell'occasione il conducente trasportava merci diverse da quelle prescritte in licenza. Oltre alla sanzione pecuniaria è stato disposto il fermo dell'autocarro per 3 mesi. Sulla strada statale 626 è stato controllato un altro autocarro che trasportava merci senza il telone di copertura, necessario per evitarne la dispersione sulla sede stradale. La dispersione e la successiva caduta del materiale trasportato, infatti, possono causare pericolo agli altri automobilisti in transito. Al suddetto conducente è stata elevata una sanzione di 87 euro e la decurtazione di 3 punti sulla patente. Un'altra autovettura è risultata avere gli pneumatici inefficienti ed il vetro parabrezza con tante incrinature che limitavano gravemente la visibilità, nei confronti del conducente è stata elevata una sanzione di 261 euro e lo stesso sarà segnalato per la revisione straordinario del mezzo ai competenti uffici.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare