Cronaca 184

Polizia soccorre una donna rapinata a Biella, presi gli autori

La vittima della rapina ha poi voluto ringraziare in questura gli agenti

Redazione

Tre uomini di origine peruviana sono stati arrestati dalla polizia di Biella per rapina aggravata: hanno 29, 30 e 62 anni. Gli agenti della squadra volante hanno soccorso una anziana che in strada era stata rapinata individuando l'auto a bordo della quale i tre si erano dati alla fuga. È partito quindi un inseguimento per le vie di Biella fino al comune di Sandigliano. Qui l'auto dei malviventi è stata fermata dopo uno scontro. L'autista è stato subito bloccato, mentre gli altri passeggeri si sono allontanati in direzione di un'area boschiva nelle vicinanze, ma sono stati intercettati da alcuni operatori della squadra mobile.

Recuperata la refurtiva e acquisite tutte le informazioni necessarie da parte della vittima, una donna di 78 anni residente in provincia di Vercelli, e di una testimone, sentito il sostituto procuratore di Turno, i tre sono stati tratti in arresto e condotti in carcere. La vittima della rapina ha poi voluto ringraziare in questura gli agenti. (ANSA).



