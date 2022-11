Cronaca 96

Polizia postale: denunciato youtuber per istigazione al suicidio

A presentare l'esposto i genitori di una ragazzina di 14 anni che erano allarmati dall'atteggiamento della figlia

Redazione

28 Novembre 2022 10:53 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/polizia-postale-denunciato-youtuber-per-istigazione-al-suicidio Copia Link Condividi Notizia

Identificato e denunciato uno youtuber che attraverso dei video caricati sulla nota piattaforma social ha istigato una giovane 14enne al suicidio. I genitori della ragazza allarmati, avevano raccontato alla Polizia che la figlia dopo aver visto un video su Youtube aveva tentato di togliersi la vita. Le indagini della Polizia postale di Ravenna e Bologna hanno identificato un 30enne vicentino responsabile della diffusione del video “9 modi per suicidarsi”. Lo youtuber era molto seguito sulla Rete con il nickname “Creepy Ryan” e sulla sua piattaforma aveva pubblicato circa 50 video con contenuto creato ad hoc per impressionare i followers. Il materiale informatico e la piattaforma sono stati sequestrati e oscurati.

Si sottolinea che è importante intervenire al primo disagio manifestato e segnalarlo alla Polizia che consiglia di non sottovalutare alcuni segnali come problemi di socializzazione, modificazioni del ritmo sonno-veglia, forme di autolesionismo, disinteresse per le occupazioni abituali come sport, amicizie, musica, calo del rendimento scolastico e isolamento.



Identificato e denunciato uno youtuber che attraverso dei video caricati sulla nota piattaforma social ha istigato una giovane 14enne al suicidio. I genitori della ragazza allarmati, avevano raccontato alla Polizia che la figlia dopo aver visto un video su Youtube aveva tentato di togliersi la vita. Le indagini della Polizia postale di Ravenna e Bologna hanno identificato un 30enne vicentino responsabile della diffusione del video "9 modi per suicidarsi". Lo youtuber era molto seguito sulla Rete con il nickname "Creepy Ryan" e sulla sua piattaforma aveva pubblicato circa 50 video con contenuto creato ad hoc per impressionare i followers. Il materiale informatico e la piattaforma sono stati sequestrati e oscurati. Si sottolinea che è importante intervenire al primo disagio manifestato e segnalarlo alla Polizia che consiglia di non sottovalutare alcuni segnali come problemi di socializzazione, modificazioni del ritmo sonno-veglia, forme di autolesionismo, disinteresse per le occupazioni abituali come sport, amicizie, musica, calo del rendimento scolastico e isolamento.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare