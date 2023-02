Cronaca 345

Polizia, ladri in azione a Caltanissetta: denunciati tre ventenni tra cui una ragazza

Arrestato un giovane per lesioni personali e minacce, nei guai altre quindi persone segnalate all'autorità giudiziaria

Redazione

La Polizia di Stato di Caltanissetta, nel corso dell’attività di prevenzione e repressione dei reati, nel territorio della Provincia, ha tratto in arresto un 20enne e denunciato all’Autorità giudiziaria 18 persone, eseguito 25 perquisizioni e sequestrati hashish e marijuana. Un 20enne è stato tratto in arresto in esecuzione di provvedimento dell’Autorità giudiziaria per lesioni personali e minaccia; un 38enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; tre persone, una 23enne e due 20enni, sono state denunciate per furto; altre due persone per guida sotto l’influenza dell’alcol; tre persone per minaccia.

Un 19enne è stato denunciato poiché trovato in possesso di oggetti atti ad offendere; un 46enne per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale; un 40enne per invasione di terreni; un 49enne e un 53enne, entrambi sottoposti agli arresti domiciliari, non trovati in casa nel corso dei controlli, per evasione e un 52enne per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Sono, invece, tre le persone trovate in possesso di hashish e marijuana per uso personale e segnalate alla Prefettura ex art.75 del D.P.R. 309/1990. Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria sono state eseguite 25 perquisizioni personali e sequestrati hashish e marijuana.



