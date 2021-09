Cronaca 518

Polizia di Stato, a Roma il IX Congresso del Siap: sarà presente anche una delegazione nissena

Le tensioni sociali, il malcontento, la pandemia, la crisi afghana, l'incertezza del futuro, saranno le argomentazioni e i temi da sviscerare

Redazione

14 Settembre 2021 07:55

"Al via a Roma i lavori del IX Congresso Nazionale SIAP, articolati in tre giorni: 14 settembre presso il teatro Brancaccio e 15 e 16 settembre presso l'hotel Quirinale". Ne dà notizia il segretario Provinciale Siap di Caltanissetta Giuseppe Porrovecchio che sarà presente all'importante congresso assieme alla delegazione di Caltanissetta composta dai segretari Gaetano Lombardo e Fabio Digiugno. Come ormai prassi consolidata, si parte con un evento pubblico, il Convegno dal titolo "Le sfide della Sicurezza nella societa` che muta" interverranno i Ministri Luciana Lamorgese, Renato Brunetta, Andrea Orlando, l'europarlamentare Carlo Calenda e il Capo della Polizia Lamberto Giannini. L'incontro sarà moderato da Gian Marco Chiocci, direttore dell'agenzia Adnkronos. Presso lo storico teatro romano, sito in via Merulana 244, il giorno 14 dalle ore 15 dopo la relazione del Segretario Generale SIAP Giuseppe Tiani, le citate personalita` interverranno sui delicati e complessi temi

della sicurezza, della gestione dell'ordine pubblico e delle tutele per tutte le poliziotte e i poliziotti in un periodo

storico di oggettiva difficoltà. Le tensioni sociali, il malcontento, la pandemia, la crisi afghana, l'incertezza del

futuro, saranno le argomentazioni e i temi da sviscerare affinché il Paese possa affrontare quella che possiamo definire una stagione di rinascita. È previsto l'intervento del segretario generale Confsal Angelo Raffaele Margiotta; in sala inoltre saranno presenti delegazioni di poliziotti e poliziotte di ogni ruolo e qualifica provenienti da ogni provincia d'Italia nonché gli esponenti dei Cocer e le delegazioni delle maggiori organizzazioni sindacali del Comparto Sicurezza e Difesa; SIULP, SAP, ANFP e USIP. (Polizia di Stato); SNADIP (Sindacato dei

Dirigenti Prefettizi); USIC (1° Sindacato dell'Arma dei Carabinieri); USIF e SINAFI (Rispettivamente il 1° e 2° Sindacato della Guardia di Finanza); SAPPE e UIL Penitenziari (Rispettivamente il 1° e 2° Sindacato della Polizia

Penitenziaria); COCER e neo Sindacati dell'Esercito, Marina Militare, Aeronatica Militare e Capitaneria di Porto; UIL VF e CONFSAL VF (Sindacati dei Vigili del Fuoco). Inoltre parteciperanno le seguenti organizzazioni sindacali in rappresentanza del mondo del lavoro: SNALS (Sindacato dei lavoratori della Scuola, Professori, Docenti Universitari e personale ATA); FAST (Sindacato dei Trasporti e Logistica); FISMIC (Sindacato dei Metalmeccanici); UNSA (Sindacato dei lavoratori delle Funzioni Centrali); LIBERSIND (Sindacato dei

Giornalisti RAI, Spettacolo e Cultura); CONFSAL - Poste; FIALS (Sanita`); FNA (Agricoltura); FEDR.AGRI.

(Sviluppo e Agricoltura aderente al Movimento Cristiano Lavoratori); UNISIN (Bancari)". È quanto comunica in una nota il Siap.



