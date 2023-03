Cronaca 364

Polizia Caltanissetta: in tutta la provincia 22 persone denunciate, una per detenzione di armi clandestine

Nei guai giudiziari per danneggiamento seguito da incendio, truffa, resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti

Redazione

09 Marzo 2023 18:19 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/polizia-caltanissetta-in-tutta-la-provincia-22-persone-denunciate-una-per-detenzione-di-armi-clandestine Copia Link Condividi Notizia

La Polizia di Stato di Caltanissetta, nel corso dell’attività di prevenzione e repressione dei reati, nel territorio della provincia, ha denunciato all’Autorità giudiziaria 22 persone ed eseguito 8 perquisizioni. Sono 22 le persone denunciate all’Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato su tutto il territorio della provincia: 4 per il reato di danneggiamento, 4 per maltrattamenti in famiglia, minaccia, percosse e lesioni personali, 2 per violazione di domicilio, 2 per truffa e tentato furto, 1 per guida sotto l’influenza di alcol, 1 per danneggiamento seguito da incendio, 1 per detenzione di armi clandestine, 1 per resistenza a pubblico ufficiale e 6 per altri reati.



La Polizia di Stato di Caltanissetta, nel corso dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, nel territorio della provincia, ha denunciato all'Autorità giudiziaria 22 persone ed eseguito 8 perquisizioni. Sono 22 le persone denunciate all'Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato su tutto il territorio della provincia: 4 per il reato di danneggiamento, 4 per maltrattamenti in famiglia, minaccia, percosse e lesioni personali, 2 per violazione di domicilio, 2 per truffa e tentato furto, 1 per guida sotto l'influenza di alcol, 1 per danneggiamento seguito da incendio, 1 per detenzione di armi clandestine, 1 per resistenza a pubblico ufficiale e 6 per altri reati.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare