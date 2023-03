Politiche sociali, in Sicilia 17 milioni di euro per contributo di febbraio a disabili gravissimi

I fondi verranno ripartiti alle nove aziende sanitarie provinciali sulla base delle richieste pervenute

L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha impegnato oltre 17 milioni di euro per il pagamento del beneficio economico del mese di febbraio 2023 in favore dei disabili gravissimi. «Attraverso un monitoraggio costante - dichiara l'assessore Nuccia Albano - riusciamo a sostenere migliaia di persone e le loro famiglie in tutta l'Isola, erogando con puntualità le somme richieste. Abbiamo provveduto con la massima celerità, dimostrando ancora una volta la grande attenzione del governo Schifani nei confronti dei soggetti più fragili».

I fondi, precisamente 17.176.378,48 euro del "Fondo regionale per la disabilità", verranno ripartiti alle nove aziende sanitarie provinciali sulla base delle richieste pervenute al dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali. I disabili gravissimi censiti sul territorio regionale sono ad oggi 12.811.



