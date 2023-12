Politiche sociali, dalla Regione duecentomila euro per progetti rivolti agli anziani

Cronaca 107

Politiche sociali, dalla Regione duecentomila euro per progetti rivolti agli anziani

Gli avvisi sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Regione Siciliana

Redazione

29 Dicembre 2023 15:57 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/politiche-sociali-dalla-regione-duecentomila-euro-per-progetti-rivolti-agli-anziani- Copia Link Condividi Notizia

Favorire la socialità delle persone anziane per migliorare la loro qualità della vita. È questo l’obiettivo dei due avvisi pubblicati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali, per un totale di duecentomila euro, e rivolti agli enti del Terzo settore e ai Distretti socio sanitari della Sicilia.

«Abbiamo elaborato una strategia importante - dice l’assessore Nuccia Albano - che ci consentirà di sostenere le fragilità dei più anziani e aiutarli ad arginare l’isolamento di cui spesso sono vittima. Vogliamo garantire l’accesso all’invecchiamento attivo anche a quei soggetti che dispongono di scarse risorse economiche o che si trovano in condizioni di salute precarie».

I progetti potranno riguardare diversi aspetti della vita dei più anziani, dall'alfabetizzazione digitale e la sicurezza sul web, alla gestione del denaro, l’attività motoria, l’apprendimento di corretti stili di vita; il tutto anche attraverso lo sviluppo di match intergenerazionali.

Gli avvisi sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Regione Siciliana e sono disponibili a questo link.



Favorire la socialità delle persone anziane per migliorare la loro qualità della vita. È questo l'obiettivo dei due avvisi pubblicati dall'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali, per un totale di duecentomila euro, e rivolti agli enti del Terzo settore e ai Distretti socio sanitari della Sicilia. «Abbiamo elaborato una strategia importante - dice l'assessore Nuccia Albano - che ci consentirà di sostenere le fragilità dei più anziani e aiutarli ad arginare l'isolamento di cui spesso sono vittima. Vogliamo garantire l'accesso all'invecchiamento attivo anche a quei soggetti che dispongono di scarse risorse economiche o che si trovano in condizioni di salute precarie». I progetti potranno riguardare diversi aspetti della vita dei più anziani, dall'alfabetizzazione digitale e la sicurezza sul web, alla gestione del denaro, l'attività motoria, l'apprendimento di corretti stili di vita; il tutto anche attraverso lo sviluppo di match intergenerazionali. Gli avvisi sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Regione Siciliana e sono disponibili a questo link.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare