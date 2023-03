Politica 89

Policlinico a Caltanissetta, Salvatore Giunta: "Non dobbiamo credere alle lusinghe dei politici"

"Ci sono da registrare fatti positivi come ad esempio la buona riuscita della manifestazione pacifica e ordinata organizzata dagli studenti"

Redazione

14 Marzo 2023 23:19 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/policlinico-a-caltanissetta-salvatore-giunta-non-dobbiamo-credere-alle-lusinghe-dei-politici Copia Link Condividi Notizia

C'è la precisa volontà politica di non fare il policlinico a Caltanissetta ed è venuta fuori da quello che ha detto l'assessore alla sanità durante il breve comizio pronunciato a latere della manifestazione organizzata dagli studenti in Piazza Garibaldi. Che le manifestazioni possano fare cambiare idea alla giunta di governo regionale può anche essere, per questo bisogna continuare a lottare senza tentennamenti e senza farsi prendere in giro dalle parole e dalle promesse dei politici. Ci sono da registrare fatti positivi come ad esempio la buona riuscita della manifestazione pacifica e ordinata organizzata dagli studenti, alla quale erano presenti le organizzazioni che si occupano di sanità, i club service, e una buona parte di società civile che mai era scesa in piazza.

C'è stata quindi una discreta partecipazione della cittadinanza e va ai giovani il merito della riuscita della manifestazione. C'è però da chiedersi se basterà questa manifestazione o se invece toccherà ancora lottare e organizzare altre forme di protesta. L'assessore regionale alla sanità è stata chiara oltre ogni ragionevole dubbio quando ha detto che verrà potenziata la sanità a Caltanissetta anche senza l'etichetta di policlinico con l'istituzione delle comunità della salute che non si capisce bene cosa siano e con l'aumento delle specializzazioni che sappiamo tutti non possono esistere senza il policlinico , è un po' come il cane che si morde la coda. .

Che il policlinico tocchi a Caltanissetta non vi è dubbio, la città è più che titolata: ha un consorzio da più di 30 anni, un centro di alta formazione sanitaria è sede di una sezione distaccata di facolta pubblica ed è sede di una dea di secondo livello. Con tutto il rispetto Enna ha un'università privata finanziata non si sa come con fondi pubblici (non sarebbe utile indagare?) e un ospedale di primo livello, qualità che non consentono la nascita di un policlinico. Ho più volte sottolineato che sarebbe più utile per il centro Sicilia pensare a progetti di più ampio respiro, per esempio un'unica università del Mediterraneo , un aeroporto intercontinentale del centro Sicilia, un unico grande policlinico.

Purtroppo tali idee sono considerate troppo futuribili e impossibili da realizzare , quando invece manca solo la voglia di realizzarle! Sono convinto che dobbiamo ricorrere ad amici preparati, che conoscano le leggi e le sappiano interpretare come il professore Turturici , gli avvocati Petitto e Licata o anche Angela Sollami o Giuseppe Pilato , come tanti altri che hanno seguito con passione le vicissitudini legate al policlinico a Caltanissetta. Non dobbiamo cedere alle lusinghe dei politici, dobbiamo tenere alta la tensione e non disperdere le forze che si sono create miracolosamente in città attorno al progetto.

Salvatore Giunta

Consigliere Nazionale Mezzogiorno Federato



C'è la precisa volontà politica di non fare il policlinico a Caltanissetta ed è venuta fuori da quello che ha detto l'assessore alla sanità durante il breve comizio pronunciato a latere della manifestazione organizzata dagli studenti in Piazza Garibaldi. Che le manifestazioni possano fare cambiare idea alla giunta di governo regionale può anche essere, per questo bisogna continuare a lottare senza tentennamenti e senza farsi prendere in giro dalle parole e dalle promesse dei politici. Ci sono da registrare fatti positivi come ad esempio la buona riuscita della manifestazione pacifica e ordinata organizzata dagli studenti, alla quale erano presenti le organizzazioni che si occupano di sanità, i club service, e una buona parte di società civile che mai era scesa in piazza. C'è stata quindi una discreta partecipazione della cittadinanza e va ai giovani il merito della riuscita della manifestazione. C'è però da chiedersi se basterà questa manifestazione o se invece toccherà ancora lottare e organizzare altre forme di protesta. L'assessore regionale alla sanità è stata chiara oltre ogni ragionevole dubbio quando ha detto che verrà potenziata la sanità a Caltanissetta anche senza l'etichetta di policlinico con l'istituzione delle comunità della salute che non si capisce bene cosa siano e con l'aumento delle specializzazioni che sappiamo tutti non possono esistere senza il policlinico , è un po' come il cane che si morde la coda. . Che il policlinico tocchi a Caltanissetta non vi è dubbio, la città è più che titolata: ha un consorzio da più di 30 anni, un centro di alta formazione sanitaria è sede di una sezione distaccata di facolta pubblica ed è sede di una dea di secondo livello. Con tutto il rispetto Enna ha un'università privata finanziata non si sa come con fondi pubblici (non sarebbe utile indagare?) e un ospedale di primo livello, qualità che non consentono la nascita di un policlinico. Ho più volte sottolineato che sarebbe più utile per il centro Sicilia pensare a progetti di più ampio respiro, per esempio un'unica università del Mediterraneo , un aeroporto intercontinentale del centro Sicilia, un unico grande policlinico. Purtroppo tali idee sono considerate troppo futuribili e impossibili da realizzare , quando invece manca solo la voglia di realizzarle! Sono convinto che dobbiamo ricorrere ad amici preparati, che conoscano le leggi e le sappiano interpretare come il professore Turturici , gli avvocati Petitto e Licata o anche Angela Sollami o Giuseppe Pilato , come tanti altri che hanno seguito con passione le vicissitudini legate al policlinico a Caltanissetta. Non dobbiamo cedere alle lusinghe dei politici, dobbiamo tenere alta la tensione e non disperdere le forze che si sono create miracolosamente in città attorno al progetto.

Salvatore Giunta

Consigliere Nazionale Mezzogiorno Federato

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare