Politica 248

Policlinico a Caltanissetta, la consigliera comunale Falcone incontra il sindaco di Canicattì: "Sarà con noi in questa battaglia"

"Farà approvare un atto deliberativo dalla sua giunta che invierà al Presidente On Laccoto"

Redazione

06 Marzo 2023 08:18 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/policlinico-a-caltanissetta-la-consigliera-comunale-falcone-incontra-il-sindaco-di-canicatti-sara-con-noi-in-questa-battaglia Copia Link Condividi Notizia

Domenica pomeriggio ho incontrato il Sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo, per coinvolgere lui e la sua amministrazione, nella lotta a favore dell’istituzione del Policlinico di Caltanissetta. I cittadini canicattinesi, infatti usufruiscono del nostro ospedale Dea S’Elia e dei relativi servizi sanitari, essendo Caltanissetta vicina pochi km da Canicattì. Ho trovato il Sindaco Vincenzo Corbo entusiasta e fortemente interessato al Progetto del Policlinico centro meridionale a Caltanissetta. Sarà con noi in questa battaglia e farà approvare un atto deliberativo dalla sua giunta che invierà al Presidente On Laccoto, manifestando la volontà piena di adesione al progetto Policlinico a Caltanissetta. Il Sindaco Corbo, inoltre, essendo Canicattì capofila di distretto sanitario, si farà portavoce con i suoi colleghi Sindaci della provincia di Agrigento di promuovere l’adesione dei comuni dell’ agrigentino al Progetto dell’istituzione del Policlinico nella nostra Provincia. Ritengo questo risultato molto importante per tutto il progetto che ci vede fortemente impegnati. Vinceremo questa battaglia anche con l’aiuto dei Sindaci della Provincia di Agrigento. Matilde Falcone



Domenica pomeriggio ho incontrato il Sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo, per coinvolgere lui e la sua amministrazione, nella lotta a favore dell'istituzione del Policlinico di Caltanissetta. I cittadini canicattinesi, infatti usufruiscono del nostro ospedale Dea S'Elia e dei relativi servizi sanitari, essendo Caltanissetta vicina pochi km da Canicattì. Ho trovato il Sindaco Vincenzo Corbo entusiasta e fortemente interessato al Progetto del Policlinico centro meridionale a Caltanissetta. Sarà con noi in questa battaglia e farà approvare un atto deliberativo dalla sua giunta che invierà al Presidente On Laccoto, manifestando la volontà piena di adesione al progetto Policlinico a Caltanissetta. Il Sindaco Corbo, inoltre, essendo Canicattì capofila di distretto sanitario, si farà portavoce con i suoi colleghi Sindaci della provincia di Agrigento di promuovere l'adesione dei comuni dell' agrigentino al Progetto dell'istituzione del Policlinico nella nostra Provincia. Ritengo questo risultato molto importante per tutto il progetto che ci vede fortemente impegnati. Vinceremo questa battaglia anche con l'aiuto dei Sindaci della Provincia di Agrigento. Matilde Falcone

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare