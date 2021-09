Cronaca 594

Poche le vocazioni tra i giovani, chiudono i conventi: tra questi anche quello di Mussomeli

La decisione sarebbe stata adottata da padre Mario Tasca, il ministro generale dell’Ordine dei frati minori conventuali

Redazione

28 Settembre 2021 09:00

Sempre meno giovani abbracciano la vita religiosa e i conventi si svuotano fino a chiudere i battenti. Chiude ad Alcamo il convento delle suore benedettine cassinesi per mancanza di suore. Rischia la chiusura il monastero della Badia Grande dove sono rimaste quattro suore. Ha chiuso, tra gli altri, anche il convento di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. La decisione sarebbe stata adottata da padre Mario Tasca, il ministro generale dell’Ordine dei frati minori conventuali, a causa della mancanza di frati, della crisi di vocazioni e della morte dei frati del convento. Tra Siracusa, Messina e Palermo, i cappuccini stanno sempre più diminuendo. L’età media avanza e non ci sono nuovi giovani frati. Nel convento dei Cappuccini di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, di frate ne è rimasto uno solo. È padre Pietro Montalbano, perché è anche parroco, che sta insieme ai suoi compaesani solo durante la Messa. Erano in due fino a poco tempo fa, ora è rimasto solo perché il frate indiano è tornato al suo Paese. Trovate un approfondito servizio e le interviste di Anna Cane sul Giornale di Sicilia oggi in edicola.



