Attualita 251

Pnrr: previste 1.026 assunzioni nei piccoli Comuni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la partizione di 30 milioni di euro

Diversi in Sicilia gli enti che hanno presentato istanza per ottenere il finanziamento ministeriale

Redazione

In arrivo 1.026 assunzioni nei piccoli Comuni nel 2023. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM con cui vengono ripartite le risorse pari a 30 milioni di euro per assumere 1.026 unità di personale, incluse quelle con rapporto di lavoro a tempo parziale, con qualifica non dirigenziale. Le nuove risorse verranno impiegate in 760 piccoli Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti per rafforzare la capacità amministrativa e realizzare i progetti del PNRR.

Ripartite le risorse, tra i Comuni sotto i 5.000 abitanti, del Fondo per assunzioni di professionisti a tempo determinato fino al 2026 legate all’attuazione dei progetti previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). I fondi servono a finanziare, nei 760 i piccoli Comuni coinvolti, l’impiego di 1.026 unità di personale, incluse quelle con rapporto di lavoro a tempo parziale, con qualifica non dirigenziale.

Le assunzioni avverranno a seguito dell’indizione di concorsi pubblici. Gli inserimenti di personale sono previsti con contratti di lavoro a tempo determinato e con diversa estensione temporale nell’arco dello svolgimento dei progetti e comunque non oltre il 2026.

I Comuni interessati dalle prossime 1.026 assunzioni per supportare il PNRR sono 760. Si tratta di quegli Enti interessati dai progetti del PNRR che hanno presentato richiesta al Ministero per procedere a nuove assunzioni.



