Pnrr, Mancuso plaude al Vescovo di Caltanissetta: "Non si tocchi la sanità nissena"

Il deputato azzurro plaude all'iniziativa del Vescovo di Caltanissetta Mario Russotto che ha mandato una lettera al presidente della Regione

Redazione

"Mai come in questo frangente la questione legata alla sanità locale è tanto essenziale quanto impellente. È per tale motivo che accolgo con interesse e coinvolgimento l'appello di S.E. il vescovo Mario Russotto. La salute pubblica è argomento che deve toccare le corde di tutti noi, responsabilmente. La decentralizzazione dell'Asp di Caltanissetta sarebbe un danno cagionato non solo alla città, ma all'intero comprensorio. Come comunità locale tendiamo al massimo sforzo per vincere la battaglia che ci opprime da due anni.

Per tale motivo non accetto che certa politica continua a tagliarci le gambe, proprio adesso che dall'Unione europea, con il PNRR si incentiva al potenziamento delle strutture sanitarie, non a tagli sconsiderati e illogici. Non permetterò che lo scippo si compia. Non permetterò che il polo sanitario nisseno continui ad essere deturpato". Lo afferma il vicecapogruppo di Forza Italia all'Ars, Michele Mancuso a commento della lettera che mons. Russotto, vescovo di Caltanissetta, ha inviato al presidente Musumeci e l'assessore alla salute Ruggero Razza, circa la decentralizzazione della sanità locale.



