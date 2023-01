Cronaca 119

Pnrr: il segretario Alfio Mannino (Cgil), prioritaria lotta a mafia e corruzione

Secondo il massimo rappresentante sindacale siciliano le intercettazioni sono strumento fondamentale

Redazione

Tanti i temi toccati dal segretario della Cgil Sicilia Alfio Mannino nella sua relazione che ha aperto il XVII congresso regionale del sindacato all'hotel Saracen di Isola delle Femmine (Palermo). Tra questi c'è la lotta alla mafia e alla corruzione, ritenuta prioritaria dal segretario, "soprattutto in questo momento che sono in arrivo ingenti risorse del Pnrr, che costituiscono per la Sicilia una occasione irripetibile - dice Mannino - oggi evidenzio con forza una questione morale nella nostra Regione. Dagli assessorati alle partecipate sono i tanti i fatti emersi grazie anche ai nostri delegati. Questo è un fronte su quale non arretreremo e altrettanto chiediamo di fare alla politica". Il segretario della Cgil siciliana non nasconde preoccupazione riguardo alle dichiarazioni del ministro guardasigilli sulle intercettazioni. "Sono uno strumento di indagine fondamentale - dice - per evitare che l'intreccio perverso tra cattiva politica- impresa corrotta - mafia continui a fare danni alla Sicilia. La si smetta di dare questi segnali a un Paese che vuole verità, giustizia, legalità".





