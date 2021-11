Eventi 110

Pnrr e fondi europei, un convegno a Caltanissetta per cogliere le opportunità

Il convegno si terrà martedì 23, alle ore 10, presso il Centro Culturale Polivalente di Caltanissetta

Redazione

La Cisl crede nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza organizzando un convegno sul tema che si terrà martedì 23, alle ore 10, presso il Centro Culturale Polivalente di Caltanissetta. La tavola rotonda dal titolo “Pnrr e Fondi europei. Uniti nel cogliere l’opportunità” sarà aperta dalla relazione introduttiva del Segretario Generale della Cisl Agrigento, Caltanissetta, Enna, Emanuele Gallo cui seguiranno gli interventi dell’economista Michele Sabatino, del presidente di Sicindustria Caltanissetta Gianfranco Caccamo, del presidente di Raffineria di Gela, Francesco Franchi. Particolare importanza assume la presenza dei sindaci di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Francesco Miccichè, Roberto Gambino, Maurizio Dipietro chiamati a fare sistema. Modererà i lavori il giornalista Silvano Privitera che verranno conclusi dal Segretario Generale di Cisl Sicilia Roberto Cappuccio.

«Con la nostra iniziativa – spiega il Segretario Generale della Cisl Ag, Cl, En, Emanuele Gallo – vogliamo contribuire a far diventare le tre province un polo di attrazione unico per attrarre gli investimenti e non perdere un’occasione storica. Per dare forza all’azione è fondamentale spingere ad avere una visione comune unendo le forze. I sindaci avranno un ruolo decisivo nel progettare il futuro delle aree della Sicilia centrale. Bisogna però coinvolgere tutti i soggetti attivi del territorio sensibilizzando ed informando. Le opportunità ci sono e dobbiamo fare ogni sforzo per coglierle».



