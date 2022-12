Salute 570

Pneumologia Caltanissetta, l'Associazione pazienti Bpco: "Dopo 2 anni di chiusura la montagna ha partorito un topolino"

L'associazione fa emergere le criticità del reparto: solo due medici possono fare reperibilità notturna, locali inadegutati e non esiste una sala broncoscopia

Pneumologia: dopo due anni di chiusura "la montagna ha partorito un topolino". Esopo, il famoso favolista dell’antica Grecia, ha voluto affermare con questa frase che spesso quando ci si aspetta qualcosa di importante, a volte con sorpresa e nonostante la fatica, il risultato ottenuto è insignificante. E’ questa la sintesi amara della nuova apertura del reparto di Pneumologia. Quattro medici, di cui solo due possono fare reperibilità notturna; gli altri due esonerati per motivi di salute. Non esiste una sala broncoscopica e non è possibile assistere adeguatamente i pazienti critici con insufficienza respiratoria. I locali sono inadeguati come già abbiamo scritto. Chiediamo che vengano inoltre rispettati i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per la nostra ASP (di secondo Livello) , così come già scritto dall’Associazione di Promozione Sociale “Noi per la Salute”, con cui collaboriamo per cercare di offrire un servizio sanitario dignitoso ai cittadini. Non è una critica, è un ennesimo grido di giustizia e di allarme.

Associazione Nazionale Pazienti BPCO

Sezione Nissena



