Pneumologia al Sant'Elia di Caltanissetta. Interviene "Noi per la salute": "Siano garantiti i livelli di assistenza"

In un lungo documento l'associazione di promozione sociale guidata da Pippo Pastorello chiede anche l'avvio di diversi sanitari all'interno del nuovo reparto

Redazione

L’associazione di promozione sociale “Noi per la salute “-Tina Anselmi accoglie con entusiasmo l'apertura del reparto di pneumologia all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Riavvio annunciato dal manager Alessandro Caltagirone durante un convegno che si è tenuto a San Cataldo. "Ci corre obbligo al contempo sottolineare che questa decisione sicuramente rispecchia l’intenzione di garantire alla popolazione dell’intero bacino sanitario sia i livelli essenziali di assistenza che la programmazione della rete ospedaliera regionale".

Il presidente dell'associazione Pippo Pastorello aggiunge: "Desideriamo al contempo fare delle considerazioni circa le aspettative che questa associazione, nell’interesse dei cittadini, ripone sul piano dell’assistenza sanitaria in ambito pneumologico. E’ estremamente importante che venga reso noto ,sulla base dell’Atto Aziendale 2022/2024 e del Piano delle Performance , quanti posti letto, quanti medici, quanti infermieri, quanti operatori socio sanitari saranno destinati al reparto. Essendo l’Ospedale S.Elia un DEA di II Livello, auspichiamo e verificheremo che vengano garantite le seguenti prestazione dalla Uoc di Malattie Respiratorie : - Spirometria Globale con valutazione volume residuo e della capacità polmonare totale . - Diffusione alveolo capillare del Monossido di Carbonio (DLCO). - Broncoscopie e biopsie bronchiali. - Toracentesi e drenaggi pleurici. - Determinazione del pattern respiratorio a riposo (MVV). - Test di broncodilatazione e broncoprovocazione. - Piano di trattamento terapeutico (per ossigenoterapia e farmaci con piano terapeutico). - Emogasnalisi arteriosa (EGA). - Saturimetria transcutanea (SO2). - Monitoraggio cardiorespiratorio notturno/polisonnogramma . - Ambulatorio patologie neuromuscolari. - Ambulatorio di diagnosi, trattamento e follow-up dell’OSAS. - Servizio di Unità Terapia Semi-Intensiva Respiratoria".

L’Associazione di Promozione Sociale “Noi per la salute “-Tina Anselmi si attende quindi una ripresa efficiente ed efficace dell’attività clinica del reparto di Pneumologia con una dotazione organica adeguata e una dotazione di apparecchiature coerente con la classificazione di Dea di II Livello.



