Pizzaioli nisseni al festival della Pizza d'Autore per far gustare le loro prelibatezze

Eventi 495

Pizzaioli nisseni al festival della Pizza d'Autore per far gustare le loro prelibatezze

Leonardo Scafidi, Gerson Ingrao, Michele Sarda e Adriana Scafidi sono partiti alla volta di Messina per la "gustosa" kermesse

Redazione

20 Aprile 2023 16:42 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/pizzaioli-nisseni-fanno-gustare-al-festival-della-pizza-dautore-per-far-gustare-le-loro-prelibatezze Copia Link Condividi Notizia

I pizzaioli della pizzeria "Piacere e Gusto" di Caltanissetta Leonardo Scafidi, Gerson Ingrao, Michele Sarda e Adriana Scafidi hanno partecipato al festival della pizza d’autore organizzato da Enzo Piedimonte a Messina. La pizza del locale nisseno di via Chiarandà è stata scelta come una delle migliori da far gustare alla kermesse. Fra i partecipanti anche personaggi di spicco come Salvatore Lionello ed Errico Porzio entrambi noti pizzaioli napoletani.



I pizzaioli della pizzeria "Piacere e Gusto" di Caltanissetta Leonardo Scafidi, Gerson Ingrao, Michele Sarda e Adriana Scafidi hanno partecipato al festival della pizza d'autore organizzato da Enzo Piedimonte a Messina. La pizza del locale nisseno di via Chiarandà è stata scelta come una delle migliori da far gustare alla kermesse. Fra i partecipanti anche personaggi di spicco come Salvatore Lionello ed Errico Porzio entrambi noti pizzaioli napoletani.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare