Piscina comunale, l'Ispedd risponde alla società Rti: "I pareri della Fin con l'autismo non c'entrano, qui parliamo di terapie"

Il professore Maurizio Averna, socio fondatore Ispedd, risponde alla nota della Rti Caltanissetta Sportiva, che si è aggiudicata la gestione della piscina

Redazione

05 Dicembre 2022 07:45

La società aggiudicataria della GESTIONE della Piscina Comunale (gestione) prova a ribaltare, ovviamente solo per motivi economici, i dubbi e i suggerimenti espressi dall’associazione dei familiari delle persone con disturbi pervasivi dello sviluppo e autismo. I pareri della FIN in merito alla disabilità non hanno certamente nessun valore poiché non parliamo di sport ma di TERAPIE per il recupero di disabili in PISCINA COMUNALE. La TMA Terapia Multisistemica in Acqua. È una terapia che utilizza l’acqua come attivatore emozionale, sensoriale, motorio, capace di spingere il soggetto con disturbi della comunicazione, relazione, autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo ad una relazione significativa.

La TMA è multisistemica perché valuta ed interviene sui diversi sistemi funzionali del bambino, ossia sul sistema relazionale, cognitivo, comportamentale, emotivo, senso-motorio e motivazionale. Le tecniche natatorie e le capacità acquisite durante l’intervento, vengono utilizzate come veicolo per raggiungere obiettivi terapeutici e attuare successivamente anche il fondamentale processo di socializzazione e integrazione. La TMA è un metodo FRUTTO di oltre 25 ANNI di esperienza con bambini con disturbo dello spettro autistico, disturbi generalizzati dello sviluppo ed altre patologie.

Si applica attraverso la pianificazione di un intervento individualizzato in acqua fondato sul rapporto umano ed è finalizzata alla rieducazione ed alla modificazione degli schemi cognitivi, comportamentali, comunicativi, emotivi e di interazione sociale reciproca. L’intervento quindi agisce o può agire sull’attenuazione dei sintomi, modificando positivamente i processi comunicativo-relazionali, e inducendo importanti cambiamenti interni sul piano del comportamento e dell’interazione sociale.

Prof. Maurizio Averna, socio fondatore Ispedd



