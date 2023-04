Attualita 481

Piscina comunale di Caltanissetta: secondo la Kiran Club a breve i lavori per la riapertura dell'impianto

A quanto pare, i nodi burocratici legati alle autorizzazioni urbanistiche sono stati risolti soltanto nelle ultime settimane

Redazione

14 Aprile 2023

Grazie a una recente interlocuzione avuta con la società che prenderà in gestione la Piscina Comunale, la Kiran Club, riporto alcuni aggiornamenti sulla riapertura della stessa, chiusa da oltre 1000 giorni. Secondo la Kiran, a brevissimo inizieranno i lavori per la riapertura dell'impianto che, ragionevolmente, pensano di ultimare entro il prossimo autunno. A quanto pare, i nodi burocratici legati alle autorizzazioni urbanistiche - condizione necessaria per procedere con l'inizio delle attività di ristrutturazione dello stabile - sono stati risolti soltanto nelle ultime settimane.

Cito testualmente un estratto incoraggiante della Kiran: " abbiamo anche noi "premura" di metterci al servizio della comunità nissena e saremo lieti di avervi al più presto tra i nostri utenti ". Restando fiducioso sulle parole della Kiran, lancio un appello a chi di dovere: non possiamo perdere altro tempo. In attesa che inizino i lavori, si faccia il possibile per creare le migliori condizioni affinché tutto proceda speditamente e senza ulteriori intoppi.

Armando Turturici



