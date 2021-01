Cronaca 596

Piscina comunale di Caltanissetta, il sindaco: "Il 28 gennaio si insedierà la commissione di gara"

Successivamente verrà eseguita la valutazione della presentazione delle domande

Redazione

21 Gennaio 2021 20:54

"Il 28 Gennaio si insedierà la commissione di gara per la gestione della piscina comunale di Caltanissetta.

Definiti dall’Urega nei giorni passati le nomine dei due membri della commissione, che sarà presieduta dall’ingegnere Giuseppe Dell’utri. Nella giornata del 28 e nelle successive sedute, si provvederà per prima alla valutazione del possesso dei requisiti di ammissione, successivamente verrà eseguita la valutazione della presentazione delle domande e la relativa valutazione tecnico-economica. A seguire l’assegnazione provvisoria". Lo ha comunicato in serata il sindaco Roberto Gambino.

