Piscina comunale di Caltanissetta con una profondità di 1,40 metri, Petitto: "Sindaco ha chiesto parere?"

La consigliera comunale Annalisa Petitto ha presentato un'interrogazione per l'attività agonistica

Redazione

La consigliera comunale Annalisa Petitto ha presentato una interrogazione per la piscina comunale alla luce dell'aggiudicazione dell'appalto. "Il sindaco Gambino - chiede la consigliera d'opposizione - ha chiesto alle Federazioni Regionale Nuoto un parere preventivo all’espletamento delle gare agonistiche atteso quanto si evince dal progetto depositato dalla ditta che si è aggiudicata l’appalto per la gestione della Piscina Comunale? La domanda non è retorica e non è di poco rilievo se si pensa che la vasca della piscina comunale da mt.4 verrebbe portata a mt. 1,40 così come emerge dalla relazione tecnica del progetto depositato a fine dello scorso settembre all’Ufficio Tecnico del Comune a modifica ed integrazione del precedente".

"Non serve essere un esperto tecnico o di nuoto - afferma la consigliera - per comprendere che una tale riduzione della profondità della vasca pregiudicherà diverse attività sportive come, certamente, la pallanuoto, il nuoto sincronizzato ed il salvataggio. Aggiungiamo il fatto che ad essere pregiudicati sarebbero anche i corsi di nuoto che prevedono, ovviamente, un fondamentale step quale lo spostamento di acqua profonda. Ma soprattutto siamo certi che che le gare agonistico di livello regionale sarebbero autorizzate con una vasca di profondità pari a mt 1,40?".

"Dopo tanti anni di attesa insopportabile e inammissibile - afferma la Petitto - la città di Caltanissetta non può permettersi il lusso di perdere la possibilità di diventare centro nevralgico regionale delle competizioni agonistiche di nuoto di livello regionale, competizioni che negli anni passati hanno portato centinaia e centinaia di famiglie siciliane a frequentare la nostra città, soggiornare nei nostri B&B, pranzare e cenare nei nostri ristoranti, frequentare i nostri negozi del centro storico e non solo. Come non può permettersi di mettere mano ad un impianto e precludersi l’avvio di nuove discipline come la pallanuoto, il nuoto sincronizzato e i corsi di salvataggio".

Riflessioni e argomenti, questi ultimi, ampiamente sollevati anche durante la manifestazione spontanea organizzata dai cittadini nisseni che approfitto per ringraziare tutti e, in special modo i promotori tra cui Armando Turturici, Sergio Cirlinci e tanti altri, ragazzi e non, sportivi e non a cui sta a cuore il rilancio della nostra città. "Voglio augurarmi, per il bene e per il futuro degli sportivi e dei nisseni tutti, che il sindaco Gambino ed il suoi assessori si presentino in Consiglio Comunale con i pareri scritti della Federazioni Nuoto- Regionale a poter svolgere le gare agonistiche nel nuovo impianto che verrà realizzato secondo il progetto presentato per il suo rifacimento ed adeguamento strutturale", conclude l'avv. Petitto.



