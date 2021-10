Attualita 447

Piscina comunale di Caltanissetta, al via i lavori di manutenzione. Gambino: "Presto la riapertura"

L'amministrazione comunale ha consegnato in anticipo i lavori di manutenzione propedeutici per la fruibilità della piscina

Redazione

05 Ottobre 2021 20:47

É stata effettuata la consegna anticipata della Piscina Comunale per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria propedeutici all’avvio della gestione del servizio alla RTI Caltanissetta Sportiva del quale è capofila la FCD USA Sport Caltagirone e del quale fanno parte la Kalta S.R.l. di Caltanissetta e la Kiran nuoto di Caltagirone. Si è proceduto alla consegna anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto dal momento che sussistono ragioni d’urgenza determinate dalla sospensione del servizio in seguito alla lunga pausa dovuta alla pandemia da covid 19.

“L’ufficio - ha detto il sindaco Roberto Gambino - sta concludendo le procedure amministrative che porteranno alla riapertura della piscina, sono state consegnate le chiavi dell’impianto alla RTI Caltanissetta Sportiva che lo gestirà per i prossimi 9 anni. L’RTI ha mostrato grande interesse alla qualità dei luoghi e del servizio, già da questa mattina sta svolgendo i sopralluoghi con le varie maestranze per dare avvio ai lavori di ammodernamento. Mi preme ringraziare i dirigenti (I. Marchese, G. Tomasella, G. Dell’Utri, G. Intilla, il RUP G. Lacagnina e il Segretario Comunale R. Liotta) che fino a ora hanno svolto un incessante lavoro per far si che la città torni ad avere la funzionalità della piscina”. (Fabio Caracausi)".

RTI Caltanissetta Sportiva, a nome del suo portavoce, è lieta di partecipare alla comunità nissena, l’imminente avvio dei lavori che consentiranno di restituire alla piena fruibilità cittadina l’impianto natatorio di Via Rochester. Nel più breve tempo possibile, tenuto conto anche di eventuali imprevisti, siamo fiduciosi di ultimare i necessari interventi e dare avvio, quindi, alle numerose attività in programma, con l’intenzione di trasferire a Caltanissetta ed al suo intero hinterland l’esperienza già collaudata a Caltagirone dal marchio “Kiran club”.( partner principale della RTI )



