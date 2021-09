Attualita 175

Pippo Baudo nominato cavaliere di Gran Croce: "L'ultimo regalo del mio amico Mattarella"

22 Settembre 2021 20:54

Pippo Baudo è stato nominato cavaliere di Gran Croce all'ordine del Merito della Repubblica dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. A renderlo noto è stato lo stesso conduttore di Militello Val di Catania. “Ieri ho avuto questo regalo da parte di Mattarella. Mi ha comunicato di avermi assegnato questa onorificenza e sono andato al Quirinale dove ho avuto con il presidente un incontro caloroso e denso, noi siamo molto amici da anni", ha detto Baudo, 85 primavere, che ha commentato: "E' l'ultimo grande regalo che mi ha fatto.

E' una onorificenza molto ambita, io sono il 301° in tutto il Paese. E' un riconoscimento al proprio lavoro e alla propria professionalità. La cosa bella - sottolinea - è che è arrivata a sorpresa perché io non ci ho mai puntato, quindi quando ti arriva un simile regalo sei ancora più felice".

Ad immortalare il momento, l’immagine pubblicata sul sito del Quirinale che li ritrae entrambi con la mascherina. Il signore della televisione ha usato parole di grande stima e apprezzamento per Mattarella: “Gli ho testimoniato che lui è uno dei presidenti più amati della storia della Repubblica”.

Baudo, che appartiene a una televisione diversa da quella che si fa oggi, non nasconde il proprio rammarico: "Oggi ci resto male quando vedo in tv certe cose, non c'è più impegno intellettuale. Secondo me - conclude - la televisione ha il compito di andare incontro al pubblico migliorandolo, non abbassandone il livello". (Gds.it)



