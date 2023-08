Cronaca 233

Piove e scoppiano le fognature, liquami in mare al villaggio Mosè di Agrigento

Lo denuncia l’associazione ambientalista Mareamico di Agrigento

Redazione

«Sono bastati 5 minuti di pioggia per far scoppiare le fognature nella zona del Villaggio Mosè, ad Agrigento. Questo accade per colpa dei numerosi by-pass tra le condotte di acque bianche e le acque nere». Lo denuncia l’associazione ambientalista Mareamico di Agrigento.

«Questa miscela maleodorante e pericolosa - aggiunge - è arrivata nel torrente Canne e poi sulla spiaggia delle Dune e quindi in mare: un disastro. Pertanto risulta necessario effettuare gli opportuni prelievi in mare al fine di accertare la balneabilità della zona».



