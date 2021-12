Cronaca 2087

Pioggia e vento sradicano alberi e bloccano strade: interventi dei vigili del fuoco a Caltanissetta e provincia

Domani 12 dicembre è prevista nuovamente l'allerta gialla in cinque province

Rita Cinardi

Non si fermano da questa mattina gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Caltanissetta colpita dall'ondata di maltempo che sta investendo tutta la Sicilia. Pioggia incessante e vento hanno causato la caduta di diversi alberi a Caltanissetta, in contrada Bigini e in via Due Fontane; a Gela in varie zone della città; a Mazzarino in contrada Fontanelle e contrada San Giovanni; a Mussomeli in contrada Bosco e in contrada Soria Tumarrano. A Gela si regristrano anche crolli di calcinacci e fango sulle strade che portano a Vittoria e a Catania. Domani 12 dicembre allerta gialla in cinque province, a Palermo, Catania, Messina, Agrigento e Trapani. L’avviso fa riferimento ancora a condizioni meteo avverse. “Si prevede il persistere di venti da burrasca a burrasca forte nord-occidentali. Violente mareggiate lungo le coste esposte; inoltre, precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”. Precipitazioni “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale ed in generale esaurimento nella seconda parte della giornata, sulla Sicilia settentrionale e nord-orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio ed in generale esaurimento pomeridiano, sui settori occidentali ed interni, con quantitativi cumulati deboli”.



