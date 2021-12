Attualita 97

Piccoli investimenti: ecco le opportunità da monitorare per iniziare a operare sui mercati

Scopriamo quali sono le opportunità più interessanti di questo periodo

Chi ha intenzione di avvicinarsi oggi ai mercati finanziari non potrà non notare che la parola d'ordine in questo periodo è: incertezza. La ripresa economica c'è ed è anche molto forte, però è irregolare e presenta delle grandi differenze sia a livello geografico che a livello settoriale; inoltre l'inflazione galoppante crea non pochi timori agli investitori e l'arrivo della variante Omicron ha riportato paure e tensioni.

In uno scenario di questo tipo molte persone non se la sentono di impiegare grandi capitali: meglio puntare su piccoli investimenti, soprattutto se si stanno muovendo i primi passi nel mondo della finanza. Per fortuna esistono tante soluzioni che richiedono capitali contenuti e che, se eseguite in modo intelligente, possono portare a dei buoni risultati. Scopriamo quali sono le opportunità più interessanti di questo periodo.

Le opzioni a disposizione di chi vuole fare piccoli investimenti

Per tanto tempo quello degli investimenti è stato un mondo chiuso, riservato solo a professionisti del settore ed a persone che potevano contare su grandi capitali. Per fortuna la situazione negli ultimi anni è cambiata notevolmente ed oggi è possibile fare piccoli investimenti per tutti, ovvero operazioni che possono essere effettuate anche partendo da cifre molto contenute

Il sito diventaretrader.com ha individuato le cinque opportunità più redditizie: sono opzioni molto diverse tra loro anche in merito al livello di rischio che le contraddistinguono. La soluzione più sicura è rappresentata dalle obbligazioni e dai titoli di stato: sono investimenti di media durata che offrono rendimenti contenuti a fronte di un alto livello di sicurezza per il capitale impiegato, Chiaramente non tutti i bond sono uguali: più aumenta il rischio dell'emittente e più alto sarà il rendimento offerto.

Negli ultimi anni è cresciuta la popolarità degli ETF, fondi ben bilanciati ma a gestione passiva (seguono perfettamente l'indice o il paniere a cui sono collegati), quindi si fanno apprezzare per i costi contenuti, la semplicità ed il buon rapporto tra il rischio ed il rendimento. Il trading online ha permesso di inserire tra i possibili piccoli investimenti anche quelli in azioni: con i CFD si possono sfruttare tutte le oscillazioni dei prezzi dei titoli di quello che tutt'ora viene considerato come il mercato finanziario più affascinante.

Se le azioni rappresentano un grande classico degli investimenti, le criptovalute rappresentano la più grossa novità. Anche in questo caso i CFD permettono di fare piccoli investimenti su questo particolare asset senza doverne acquistare la proprietà. Ovviamente con i titoli azionari e le cryptocurrency il potenziale rendimento è più alto rispetto ai titoli di Stato, ma anche il livello di rischio collegato a queste attività è maggiore.

Come iniziare ad operare sui mercati finanziari con somme contenute

Per iniziare ad effettuare i propri piccoli investimenti è necessario seguire un percorso formato da alcuni passaggi fondamentali. Prima di tutto bisogna tracciare quello che è il proprio profilo da investitore, in modo da avere ben chiare le proprie preferenze in termini di rischio tollerato, orizzonte temporale preferito, capitale disponibile o obiettivi da raggiungere. Fatto questo, è necessario prepararsi un po', perché senza le giuste conoscenze non si può fare molta strada sui mercati finanziari.

A questo punto si entra nel vivo dell'azione. Per prima cosa si deve individuare il proprio broker di riferimento, scegliendo solo soggetti regolamentati; la decisione deve essere presa in merito ai servizi offerti ed alla loro compatibilità con il proprio profilo di investitore. A questo punto si può effettuare il primo deposito: come detto, bastano poche decine di euro per attivare il conto reale. Prima di iniziare ad operare sulla piattaforma di negoziazione con i soldi veri è possibile fare un po' di pratica con il conto demo, per poi passare a fare sul serio piazzando i piccoli investimenti desiderati.



