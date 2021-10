Sport 174

Piccoli ballerini gelesi volano verso i mondiali in Olanda: l'augurio del sindaco Lucio Greco

L'ultima medaglia Alessandro e Nicole l'hanno conquistata nel luglio 2021 a Rimini, quando si sono laureati campioni italiani per la seconda volta nella classe b1 10-11 anni

28 Ottobre 2021 10:35

Il Sindaco Lucio Greco ha incontrato a Palazzo di Città Alessandro Romano e Nicole Murvano, i ballerini di 11 anni astri nascenti della danza latino–americana a livello mondiale. I due atleti, che hanno mosso i primi passi nella scuola “New calor latino” di Rocco e Graziana Romano e fanno coppia di 5 anni, hanno già all’attivo due titoli regionali, due titoli nazionali, un terzo posto ai mondiali di Dublino del 2019 nella categoria Under 10 e la partecipazione al programma “Ballando on the road”.Nel 2020 la pandemia ha bloccato tutto, ma loro non si sono mai fermati e adesso sono pronti a volare ad Assen, in Olanda, dove il 12 novembre prenderanno parte ai mondiali. L’ultima medaglia Alessandro e Nicole l’hanno conquistata nel luglio 2021 a Rimini, quando si sono laureati campioni italiani per la seconda volta nella classe b1 10-11 anni. Al loro fianco, oltre a Rocco e Graziana Romano, c’erano anche Giacomo Lucchese e Francesca Berardi.

“L’incontro – ha dichiarato il Sindaco - è stato l’occasione per augurare a questi due brillanti talenti il più grande in bocca al lupo per la nuova ed imminente sfida olandese. Sono sicuro che anche stavolta sapranno farsi valere e sapranno far emergere l’enorme e indiscusso talento di cui la natura li ha dotati, insieme ad una grande passione. Auguri e in bocca al lupo anche ai loro maestri, che da anni li seguono con professionalità e preparazione, e che li stanno plasmando con la stoffa dei veri campioni. La freschezza e la dolcezza di questi due ragazzi mi ha davvero emozionato, sono felice di averli incontrati e, con la speranza di rivederli dopo Assen con una nuova medaglia al collo, li ringrazio per come stanno portando in alto il nome di Gela e auguro loro un futuro radioso, sempre a passo di danza”.



