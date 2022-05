Attualita 254

Piccole e medie imprese, costituita in provincia di Caltanissetta l'associazione Asnali

La sede provinciale di Caltanissetta si trova a San Cataldo in Viale Italia, 1

E’ ufficialmente costituita e attiva la sede provinciale ASNALI di Caltanissetta. ASNALI - Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori – è un’associazione di categoria dei Datori di Lavoro, Lavoratori Autonomi e degli Imprenditori. Autonoma, Libera e Democratica, nasce nel 2006, per dare voce e sostenere le Piccole e Medie Imprese, che possono essere considerati, il motore dello sviluppo economico e produttivo. Il nucleo centrale è situato nella città eterna, Roma, costituito da sedi periferiche Regionali, Provinciali, Territoriali e Zonali.

Un’Associazione senza fini di lucro, che fonda la propria identità sul proselitismo e volontariato sociale; opera su tutto il territorio Nazionale ed Estero, dove ha la facoltà di istituire sedi secondarie. Mira a fornire ai propri associati un’Assistenza e una Consulenza completa nella Gestione dell’Azienda e del Personale Dipendente attraverso strumenti funzionali ed efficaci in continua evoluzione. Ponendosi come obiettivo, dare risposte concrete ai propri associati grazie a professionisti convenzionati, garantendo professionalità e conoscenza della materia. La sede provinciale di Caltanissetta si trova a San Cataldo in Viale Italia, 17. Questo il direttivo: presidente Eugenio Bonaffini, già componente del direttivo ASNALI sicilia; Ernesto Trapanese, vice presidente; Giosuè Lo Nobile, segretario. Il consiglio è formato da: Ilenia Pioggia, Francesca Bonaffini, Giuseppe Di Francesco, Flavia Lipari, Salvatore Di Giovanni.



