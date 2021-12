Attualita 112

Piattaforme di trading: tra le più gettonate del momento eToro, Plus500 e Avatrade

Negli ultimi due anni i principali broker del settore sono cresciuti moltissimo

Redazione

23 Dicembre 2021 09:40 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/piattaforme-di-trading-tra-le-piu-gettonate-del-momento-etoro-plus500-e-avatrade Copia Link Condividi Notizia

L'interesse crescente che il mondo del trading online sta generando nelle persone di tutto il mondo ha portato molti utenti a chiedersi quale possa essere la migliore piattaforma da utilizzare. Negli ultimi due anni i principali broker del settore sono cresciuti moltissimo, sia nel numero degli iscritti, sia per quanto riguarda l'ammontare del numero di investimenti realizzati. Questo netto incremento è sicuramente in parte dovuto all'eccellente lavoro fatto proprio dai broker.

Le piattaforme di riferimento nel trading online sono infatti state rese decisamente semplici da utilizzare, grazie anche a grafiche molto intuitive, e arricchite con particolari funzionalità aggiuntive in modo progressivo. Inoltre le più gettonate hanno anche avuto il merito di sgombrare il campo da tutti i dubbi e i timori relativi alla sicurezza degli investitori, grazie alle più stringenti licenze di garanzia che equiparano questi broker a delle vere e proprie banche, in termini di sicurezze offerte.

In questo quadro spiccano le performance di eToro, Plus500 e Avatrade che hanno fatto registrare un incremento di iscritti alle piattaforme veramente significativo. Nel caso di eToro, attualmente leader indiscusso del settore, in alcuni periodi del 2021 la crescita dei nuovi iscritti è stata persino superiore al 200%. In generale queste piattaforme hanno avuto il merito di rendere accessibile il mondo degli investimenti autonomi anche ai piccoli risparmiatori.

L'importanza di scegliere bene il broker

Come spiegato nell’articolo sulle piattaforme di trading presente sul portale Tradingonline.me, è molto importante scegliere con attenzione il broker con cui operare. Così facendo per ogni singolo investitore sarà possibile ottenere un servizio in linea con le proprie aspettative ed esigenze. Ovviamente tutte le piattaforme certificate permettono di investire con la massima serenità e affidabilità, tuttavia ognuna di queste ha delle particolari caratteristiche che la rendono più o meno adatta ad una tipologia di investitore.

eToroad esempio, è sicuramente ottimale per investitori principianti o con un livello intermedio. Presenta un sistema d'investimento realmente molto semplice e dei canoni di sicurezza altissimi. Inoltre permette anche di utilizzare in modo semplice e immediato alcune funzionalità aggiuntive, come ad esempio:

- Stop loss.

- Take a profit.

- Stime degli analisti.

- Grafici con andamento.

- Panoramica con tutti i dati.

- Catalogo molto ampio.

Inoltre, eToro ha anche abbassato recentemente gli importi minimi per ogni investimento. Di conseguenza rappresenta una scelta ideale anche per chi desidera investire cifre molto basse o diversificare anche gli investimenti effettuati con budget ridotti, in modo da ottenere un margine di rischio maggiormente contenuto.

Ottime alternative da valutare

Un altro punto di riferimento nel mondo del trading è sicuramente quello offerto da AvaTrade, un broker altamente affidabile e in possesso di tutte le certificazioni di sicurezza. I suoi iscritti nel mondo sono moltissimi e tutte le indagini del settore mostrano che questi si dicono generalmente molto soddisfatti dei servizi messi a disposizione da questo broker. Permette di negoziare molti asset tra loro differenti e presenta anche delle funzionalità avanzate che lo rendono ideale anche per i traders esperti.

Ai principianti Avatrade riserva un'area didattica interattiva che include delle guide, degli ebook scaricabili gratuitamente e dei video da guardare in modo da usufruire di una formazione mai passiva. Recentemente questo Gruppo sta anche sperimentando dei sistemi di trading automatico denominati DupliTrade e Zulu Trade. Anche Plus500 ha un servizio molto interessante perché ha sviluppato un sistema di copy trading molto simile a quello di eToro.

Inoltre questa piattaforma si caratterizza per degli spread particolarmente competitivi, che offrono quindi una convenienza per gli iscritti e per la realizzazione di grafici altamente professionali e aggiornati costantemente in tempo reale per facilitare i traders nei loro investimenti. In conclusione non è quindi difficile comprendere perché queste tre alternative, ricche di servizi, funzionalità e indicatori sono molto gettonate. Dal momento che rappresentano un'ottima scelta sia per gli investitori esperti, sia per i principianti.



L'interesse crescente che il mondo del trading online sta generando nelle persone di tutto il mondo ha portato molti utenti a chiedersi quale possa essere la migliore piattaforma da utilizzare. Negli ultimi due anni i principali broker del settore sono cresciuti moltissimo, sia nel numero degli iscritti, sia per quanto riguarda l'ammontare del numero di investimenti realizzati. Questo netto incremento è sicuramente in parte dovuto all'eccellente lavoro fatto proprio dai broker. Le piattaforme di riferimento nel trading online sono infatti state rese decisamente semplici da utilizzare, grazie anche a grafiche molto intuitive, e arricchite con particolari funzionalità aggiuntive in modo progressivo. Inoltre le più gettonate hanno anche avuto il merito di sgombrare il campo da tutti i dubbi e i timori relativi alla sicurezza degli investitori, grazie alle più stringenti licenze di garanzia che equiparano questi broker a delle vere e proprie banche, in termini di sicurezze offerte. In questo quadro spiccano le performance di eToro, Plus500 e Avatrade che hanno fatto registrare un incremento di iscritti alle piattaforme veramente significativo. Nel caso di eToro, attualmente leader indiscusso del settore, in alcuni periodi del 2021 la crescita dei nuovi iscritti è stata persino superiore al 200%. In generale queste piattaforme hanno avuto il merito di rendere accessibile il mondo degli investimenti autonomi anche ai piccoli risparmiatori. L'importanza di scegliere bene il broker

Come spiegato nell'articolo sulle piattaforme di trading presente sul portale Tradingonline.me, è molto importante scegliere con attenzione il broker con cui operare. Così facendo per ogni singolo investitore sarà possibile ottenere un servizio in linea con le proprie aspettative ed esigenze. Ovviamente tutte le piattaforme certificate permettono di investire con la massima serenità e affidabilità, tuttavia ognuna di queste ha delle particolari caratteristiche che la rendono più o meno adatta ad una tipologia di investitore. eToroad esempio, è sicuramente ottimale per investitori principianti o con un livello intermedio. Presenta un sistema d'investimento realmente molto semplice e dei canoni di sicurezza altissimi. Inoltre permette anche di utilizzare in modo semplice e immediato alcune funzionalità aggiuntive, come ad esempio:

- Stop loss.

- Take a profit.

- Stime degli analisti.

- Grafici con andamento.

- Panoramica con tutti i dati.

- Catalogo molto ampio.

Inoltre, eToro ha anche abbassato recentemente gli importi minimi per ogni investimento. Di conseguenza rappresenta una scelta ideale anche per chi desidera investire cifre molto basse o diversificare anche gli investimenti effettuati con budget ridotti, in modo da ottenere un margine di rischio maggiormente contenuto. Ottime alternative da valutare

Un altro punto di riferimento nel mondo del trading è sicuramente quello offerto da AvaTrade, un broker altamente affidabile e in possesso di tutte le certificazioni di sicurezza. I suoi iscritti nel mondo sono moltissimi e tutte le indagini del settore mostrano che questi si dicono generalmente molto soddisfatti dei servizi messi a disposizione da questo broker. Permette di negoziare molti asset tra loro differenti e presenta anche delle funzionalità avanzate che lo rendono ideale anche per i traders esperti. Ai principianti Avatrade riserva un'area didattica interattiva che include delle guide, degli ebook scaricabili gratuitamente e dei video da guardare in modo da usufruire di una formazione mai passiva. Recentemente questo Gruppo sta anche sperimentando dei sistemi di trading automatico denominati DupliTrade e Zulu Trade. Anche Plus500 ha un servizio molto interessante perché ha sviluppato un sistema di copy trading molto simile a quello di eToro. Inoltre questa piattaforma si caratterizza per degli spread particolarmente competitivi, che offrono quindi una convenienza per gli iscritti e per la realizzazione di grafici altamente professionali e aggiornati costantemente in tempo reale per facilitare i traders nei loro investimenti. In conclusione non è quindi difficile comprendere perché queste tre alternative, ricche di servizi, funzionalità e indicatori sono molto gettonate. Dal momento che rappresentano un'ottima scelta sia per gli investitori esperti, sia per i principianti.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare