Piattaforma SIISL, Inps Caltanissetta: "Da articoli di stampa alcune inesattezze"

"L'accreditamento degli Enti di formazione non è diretto ma mediato dalle Regioni"

In questi giorni, alcune testate giornalistiche hanno riportato una serie di informazioni sul funzionamento della Piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) che in alcuni casi contengono delle inesattezze, in altri dei palesi errori. In particolare, a differenza di quanto scritto, gli Enti di formazione non si iscrivono direttamente sulla piattaforma SIISL. L’accreditamento è mediato dalle Regioni, successivamente - via Pec - il Ministero del lavoro trasmette gli accreditamenti all’INPS. L’Istituto - sulla base di tali comunicazioni - attiva gli Enti e i loro operatori. Inoltre, va chiarito che chi ha già un programma attivo (perché inserito in un programma GOL ad esempio) può ricevere il riconoscimento dell’indennità SFL purché abbia i requisiti per accedere alla misura e presenti la domanda. La piattaforma SIISL è un’importante infrastruttura per il lavoro al servizio di tutto il Paese, dispiace che a volte sia oggetto non di osservazioni costruttive ma di critiche pregiudiziali.



