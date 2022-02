Attualita 165

Piano paesaggistico, via libera dalla commissione regionale ai lavori sulla Ss 626 e tangenziale di Gela

Il via libera è arrivato dall’Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio

Redazione

Venerdì 25 febbraio 2022, nell’ambito della seduta plenaria della Speciale Commissione Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, convocata dall’assessore regionale dei Beni Culturali Alberto Samonà, è stato espresso parere finale favorevole in ordine al progetto Anas “S.S. 626 della Valle del Salso” lotti 7 e 8 e completamento della tangenziale di Gela S.S. 626 e S.S. 117.

Erano presenti, oltre ai componenti dell’Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, il prof. Leandro Janni, presidente regionale di Italia Nostra Sicilia e componente dell’Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, l’architetto Daniela Vullo e l’architetto Ettore Dimauro in rappresentanza della Soprintendenza ai Beni Culturali di Caltanissetta.

Il secondo punto all’ordine del giorno – “Adozione del Piano Paesaggistico della provincia di Palermo ambiti 3-4-5-6-7-8-10-12” – è stato, inaspettatamente, rinviato. Alla conclusione del lungo e complesso iter del Piano Paesaggistico Regionale mancano, pertanto, il Piano di Palermo, il Piano di Enna e una minima parte di quello di Messina. Il Piano della provincia di Caltanissetta è stato approvato nel 2015. Ne dà notizia il prof. Leandro Janni, presidente regionale di Italia Nostra Sicilia e componente dell’Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio



