Piano Battaglia, incidenti sulla neve: tra i feriti una ragazza di Delia e un trentenne di San Cataldo

In azione le squadre della Stazione Palermo in servizio nella località montana

Redazione

13 Febbraio 2022 17:02

Giornata di superlavoro per il Soccorso alpino e speleologico siciliano a Piano Battaglia, dove sono stati portati a termine sette interventi con altrettanti feriti (oltre ad uno sabato), di cui quattro dopo essere stati travolti da slittini-pirata. Nel primo pomeriggio gli uomini del SASS hanno soccorso tre persone nell'arco di pochi minuti e sono stati costretti a fare un unico trasporto con il gatto delle nevi. Tra le persone soccorse, una quindicenne di Delia (trauma al bacino) e un trentenne di San Cataldo che ha riportato la frattura di una caviglia. In azione sempre le squadre della Stazione Palermo in servizio nella località montana in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo per garantire l'assistenza e il soccorso nel comprensorio nei fine settimana durante il periodo di innevamento in sinergia con l'Asp di Palermo che tiene in funzione la guardia medica, il 118 e la Croce Bianca che mettono a disposizione le autoambulanze.(Gds.it)



