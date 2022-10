Petrolio: Codacons, dopo decisione Opec in arrivo rialzi per benzina e gasolio

Il taglio della produzione, sottolinea l'associazione dei consumatori, "arriva quando i listini alla pompa dei carburanti avevano iniziato una lenta discesa"

"La decisione dell'Opec di tagliare la produzione di petrolio di 2 milioni di barili al giorno non rappresenta, nell'immediato, un guaio per l'Italia e per le famiglie, ma determinerà nelle prossime settimane un aumento progressivo dei prezzi di benzina e gasolio". Lo afferma il Codacons, precisando le conseguenze per i consumatori legati alla scelta comunicata oggi dall'Opec.

Il taglio della produzione, sottolinea l'associazione dei consumatori, "arriva quando i listini alla pompa dei carburanti avevano iniziato una lenta discesa - spiega il presidente Carlo Rienzi - La decisione dell'Opec invertirà questa tendenza determinando un graduale aumento dei prezzi di benzina e gasolio, con effetti negativi sia sui costi dei rifornimenti sia sull'inflazione".

"Non crediamo che un intervento dell'Ue possa influire sulle decisioni dei produttori, e al contrario è necessario un intervento per contrastare qualsiasi speculazione sulla definizione dei listini dei carburanti alla pompa", conclude Rienzi.



