Pesistica, gli atleti nisseni delle Fiamme Oro si qualificano ai Campionati Italiani Assoluti

Si tratta del capitano della squadra Federico La Barbera e il suo compagno di squadra Manuel Di Maria

Redazione

Questa mattina a Enna si sono svolte le fasi di qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti di pesistica, 2° turno open M/F, che saranno disputati nel mese di giugno prossimo a Roma, e ai campionati italiani under 17, che si svolgeranno il prossimo mese di aprile a Verona. Gli atleti della sezione giovanile delle Fiamme Oro di Caltanissetta che hanno partecipato alle qualificazioni sono il capitano della squadra Federico La Barbera, che ha migliorato i suoi già ottimi risultati confermando la sua supremazia nella categoria e, immediatamente dietro, il suo compagno di squadra Manuel Di Maria, entrambi qualificatisi per la gara di Roma. Buoni risultati anche per i più giovani Mattia Riggi, classe 2009, e Ginevra Panebianco, classe 2008, che concorrono per le qualificazioni delle gare di Verona. "Ai nostri atleti e agli istruttori accompagnatori Salvatore Parla, Maurizio Sardo e Mirco Scarantino - scrive la questura di Caltanissetta - vanno i nostri complimenti!"



