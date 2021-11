Cronaca 1947

Pesce in cattivo stato di conservazione: sequestri a Caltanissetta, Gela e Niscemi

I controlli sono stati eseguiti dalla Capitaneria di Porto di Gela nell'ambito dell'operazione "Calypso"

Redazione

08 Novembre 2021 13:24

Si è conclusa in questi giorni l’operazione complessa di vigilanza pesca denominata “CALYPSO”, disposta e coordinata dalla Direzione Marittima di Palermo, che ha visto impegnato il personale della Capitaneria di Porto di Gela su tutta l’area di propria giurisdizione. I militari, in stretta collaborazione con il personale del Distretto Veterinario dell’Azienda Provinciale Sanitaria di Caltanissetta e Gela, hanno sottoposto a minuziosi controlli numerosi commercianti esercenti all’interno della provincia di Caltanissetta, al fine di assicurare il rispetto delle norme sulla commercializzazione e/o detenzione dei prodotti ittici, con particolare riferimento alla commercializzazione del tonno alalunga e normativa igienico-sanitarie stabilite a tutela della salute dei consumatori.

Più in particolare, durante il corso delle sopra citate ispezioni presso le pescherie ed i venditori ambulanti esercenti nei comuni di Caltanissetta, Gela e Niscemi, sono state comminate sanzioni amministrative per un ammontare di €. 7.500 e si è proceduto al sequestro di kg. 125 circa di prodotti ittici, nonché al deferimento all’autorità giudiziaria di 2 soggetti che detenevano e commercializzavano alimenti in cattivo stato di conservazione. Il Comando della Guardia Costiera di Gela intensificherà nei prossimi giorni i controlli, al fine di garantire il corretto sfruttamento delle risorse ittiche a salvaguardia degli operatori del settore che esercitano l’attività nel rispetto delle vigenti norme.



