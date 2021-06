Cronaca 292

Pescatore inghiottito da una balena, salvo grazie ad un colpo di tosse del cetaceo

Agitandosi all’interno del mammifero, l’uomo lo avrebbe però infastidito al punto da farsi sputare all’esterno

Redazione

12 Giugno 2021 23:46

Brutta avventura per un pescatore subacqueo di aragoste in Massachusetts. L’uomo è stato «inghiottito» da una megattera a Cape Cod ma si è salvato grazie ad un «colpo di tosse» del cetaceo.

«Ho pensato che sarei morto», ha raccontato Michael Packard al Cape Cod Times e alla tv WBZ-Tv News. «All’improvviso ho sentito una spinta e un secondo dopo era tutto nero: ero interamente all’interno della balena». Agitandosi all’interno del mammifero — nella cui bocca è rimasto per una trentina di secondi — l’uomo lo avrebbe però infastidito al punto da farsi sputare all’esterno, così è riuscito a salvarsi: dall’incidente ne è uscito solo con una sospetta distorsione al ginocchio, secondo quanto riportato dalla Bbc.

Ora la moglie vorrebbe che smettesse di immergersi, ma lui non vuole rinunciare ad una carriera di 40 anni.



