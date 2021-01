Attualita 66

"Pesca di Delia" IGP, Mancuso (FI): "Riconoscimento che premia i produttori per una delle nostre eccellenze"

Per il deputato regionale Michele Mancuso, si tratta di un risultato che garantirà una crescita dell’indotto, valorizzato da una visibilità che oltrepassa i confini locali

Redazione

20 Gennaio 2021 08:57

Grazie al nostro impegno, profuso in sinergia con l’Assessorato regionale all’Agricoltura, è stata riconosciuta a livello europeo – con pubblicazione in GUUE C 14/45 del 18/01/2021 - l’indicazione geografica protetta (IGP) “Pesca di Delia”, riservata alle varietà di pesche a polpa gialla o bianca, e alle varietà nettarine a polpa gialla, che interessano tra gli altri, i comuni di Serradifalco, Caltanissetta, Delia, Sommatino, Riesi, Mazzarino e Butera. Un risultato che premia i nostri produttori e che garantirà una crescita dell’indotto, valorizzato da una visibilità che oltrepassa i confini locali”. Così afferma il deputato di Forza Italia all’Ars, on. Michele Mancuso.

