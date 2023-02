Attualita 197

Perù: donata scultura all'Istituto italiano di cultura. L'opera 'Lima' è dello scultore palermitano Rizzo

L'opera artistica "ondeggia nell'aria come un'anima che prende e perde forma e consistenza, sfuggendo a qualsiasi tentativo di comprenderla".

Redazione

Lo scultore palermitano Giacomo Rizzo ha donato nel corso di una cerimonia ufficiale, una sua opera, intitolata 'Lima' all'Istituto italiano di cultura nella capitale peruviana. Considerata un pezzo chiave nella produzione di Rizzo, 'Lima' - composta di rete d'acciaio , spugne d'acciaio e vernice smaltata - suscita nell'osservatore, riferisce un comunicato, "una gamma di sensazioni e percezioni che oscillano tra la rigidezza dell'acciaio da una parte e la morbidità delle linee dall'altra".

La scultura, ancora appesa di fronte alla biblioteca dell'Istituto, si precisa, "ondeggia nell'aria come un'anima che prende e perde forma e consistenza, sfuggendo a qualsiasi tentativo di comprenderla". Intervenendo nella cerimonia, la direttrice dell'Istituto Italiano di cultura, Silvia Vallini, ha sottolineato che la scelta di 'Lima' per l'incorporazione nella collezione d'arte contemporanea dell'Istituto, per "ragioni dettate dalla versatilità dell'opera, grande, vistosa, leggera e adatta per arricchire scenografici fondali".

E' intervenuto poi critico Jorge Villacorta, secondo cui la sede dell'Istituto di cultura "è un luogo oltremodo adatto per l'esposizione di opere d'arte contemporanea", grazie "alle sue linee pure e semplici che favoriscono l'integrazione di linee diverse e sperimentali". Prendendo la parola Rizzo "ha ripercorso con gratitudine la sua esperienza limense che risale ai tempi della residenza nel laboratorio sperimentale di arti contemporanee 'Monumental Callao', nell'aprile del 2022, dove ha creato 'Lima' e le altre opere confluite nell'esposizione 'In the Land'".

Ha chiuso gli interventi il primo segretario Paolo Tonini che, dopo aver portato il saluto dell'ambasciatore Giancarlo Maria Curcio, "ha sottolineato l'importanza dell'arte contemporanea per la promozione di una immagine attuale e giovane dell'Italia". Come dimostra, ha sottolineato, "la presenza a Roma, presso la Farnesina di una importante collezione sempre arricchita da nuove acquisizioni". (ANSA).



