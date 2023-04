Attualita 506

Personale Ata: 204.498 posti per bidelli, impiegati e tecnici in tutte le regioni

Probabilmente nel corso della stagione estiva saranno aggiunti altri posti

Redazione

Il MIUR ha pubblicato una nota per annunciare le immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico 2023-20254. I posti disponibili in tutta Italia ammontano a 204.498 unità. Il Bando ATA 2023-2024 prevede i suddetti posti di lavoro in tutta Italia, all’incirca senza variazioni rispetto allo scorso anno, probabilmente nel corso della stagione estiva saranno aggiunti altri posti.

IL NUMERO DEI POSTI E LA LORO RIPARTIZIONE SONO SOSTANZIALMENTE INVARIATI RISPETTO AGLI SCORSI ANNI.

PERSONALE ATA: POSTI DISPONIBILI

-collaboratori scolastici – 131.143 posti, di cui 590 riservati al concorso ATA ex LSU 2023;

-assistenti amministrativi – 46.858 posti, di cui 264 destinati al passaggio da full time a part time degli ex co.co.co.;

-assistenti tecnici – 17.190 posti, di cui 5 riservati per i passaggi dal tempo pieno al tempo parziale degli ex co.co.co. per la sola Sicilia.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per restare aggiornati continuate a seguirci e visitate il sito del MIUR nella sezione "Personale ATA".



