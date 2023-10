Perseguitava la sua ex: arrestato per stalking pensionato 68enne

Cronaca 175

Perseguitava la sua ex: arrestato per stalking pensionato 68enne

I carabinieri dopo la denuncia hanno attivato un servizio di controllo vicino l'abitazione

Redazione

07 Ottobre 2023 10:19 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/perseguitava-la-sua-ex-arrestato-per-stalking-pensionato-68enne Copia Link Condividi Notizia

I carabinieri della stazione di Capaci hanno arrestato un pensionato 68enne per stalking. Nei giorni scorsi, una donna aveva denunciato che l’ex compagno la perseguitava rendendole la vita impossibile. Scattato il codice rosso i militari hanno svolto i primi accertamenti e attivato un riservato servizio di controllo nei pressi dell’abitazione della presunta vittima, per scongiurare eventuali atti violenti. Poche ore dopo, i carabinieri hanno sorpreso l’uomo in flagranza mentre molestava la donna e lo hanno arrestato e condotto nel carcere Lorusso-Pagliarelli. Il gip ha convalidato e ha sottoposto l’indagato alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere.



I carabinieri della stazione di Capaci hanno arrestato un pensionato 68enne per stalking. Nei giorni scorsi, una donna aveva denunciato che l'ex compagno la perseguitava rendendole la vita impossibile. Scattato il codice rosso i militari hanno svolto i primi accertamenti e attivato un riservato servizio di controllo nei pressi dell'abitazione della presunta vittima, per scongiurare eventuali atti violenti. Poche ore dopo, i carabinieri hanno sorpreso l'uomo in flagranza mentre molestava la donna e lo hanno arrestato e condotto nel carcere Lorusso-Pagliarelli. Il gip ha convalidato e ha sottoposto l'indagato alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare